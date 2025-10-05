Liga Santafesina: Los Piratitas ganaron el duelo santotomesino y Atenas quedó como líder en su zona

Por Santotomealdía



Este sábado se jugó una nueva fecha de la Liga Santafesina de Fútbol, con participación de los equipos de nuestra ciudad en la Primera A y la Primera B. La jornada dejó resultados variados, con triunfos, empates y caídas para los representantes santotomesinos.

En Primera A, Independiente perdió en su visita a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0, con gol de Santiago Rizzo para el conjunto local. El equipo rojinegro no pudo mantener su buen inicio de torneo y cedió terreno en la pelea por los primeros puestos de la Zona A.

Por su parte, Academia AC igualó 2 a 2 frente a Deportivo Nobleza en el predio de ex empleados de Fiat. Elian Aquino y Yoel Velázquez marcaron para el elenco santotomesino, mientras que Cristian Finucci convirtió los dos tantos del conjunto visitante.

En el resto de la jornada, Cosmos cayó 3 a 1 ante Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, que logró su primera victoria con goles de Bruno Ascua (2) y Joaquín González.

En la Primera B, el dato destacado fue el triunfo de Los Piratitas por 2 a 0 sobre Don Salvador, en el duelo santotomesino de la fecha. Emanuel Ojeda, autor de los dos goles, fue la figura del encuentro disputado en nuestra ciudad.

Además, Atenas consiguió una importante victoria 1 a 0 como visitante frente a Loyola, con tanto de Maximiliano Laborie, y se transformó en líder de su grupo. En tanto, Floresta cayó 3 a 0 ante San Cristóbal, con goles de César Gómez (2) y Ezequiel Viegas.

La jornada volvió a mostrar el protagonismo de los equipos de nuestra ciudad, que siguen dando pelea en ambos certámenes de la Liga Santafesina.