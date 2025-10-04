Unión sufrió un duro golpe en casa y cayó ante el último del torneo

En una noche inesperada, Unión cayó 2 a 0 como local ante Aldosivi, que llegaba a Santa Fe como colista de la Zona A, sin triunfos en el Torneo Clausura 2025. El encuentro, correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional, se disputó este viernes en el estadio 15 de Abril.

El equipo de Leonardo Madelón mostró un buen nivel durante el primer tiempo, pero se desdibujó en el complemento, donde Aldosivi aprovechó sus oportunidades con eficacia. A los 19 minutos del segundo tiempo, Justo Giani desvió un cabezazo de Moya para abrir el marcador. Ya en tiempo de descuento, Giuliano Cerato selló el resultado final tras una veloz contra comandada por Natanael Guzmán.

Con esta derrota, Unión permanece como líder con 17 puntos, pero ahora a la espera de lo que hagan Barracas, Estudiantes, Argentinos y Central Córdoba, sus principales perseguidores. El próximo compromiso del Tatengue será el viernes 10 de octubre, cuando visite a Central Córdoba desde las 16:45.

Por su parte, el equipo marplatense dirigido por Mariano Charlier consiguió su primera victoria del torneo, cortando una racha de 643 minutos sin convertir goles. Pese al triunfo, Aldosivi continúa último con 6 unidades, aunque la victoria lo acerca en la lucha por evitar el descenso.

El encuentro fue arbitrado por Andrés Merlos, con asistencia del VAR a cargo de Nicolás Lamolina.