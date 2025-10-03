Colapinto no levanta en Singapur: 19° en las dos prácticas libres

El Gran Premio de Singapur no comenzó de la mejor manera para Franco Colapinto (Alpine). El piloto argentino tuvo un viernes complicado en el circuito callejero de Marina Bay y terminó en la 19ª posición en las dos prácticas libres, quedando nuevamente en el fondo de la grilla.

En la primera sesión (FP1), el más rápido fue el español Fernando Alonso (Aston Martin), quien sorprendió con un tiempo de 1:31.116. Colapinto quedó a más de dos segundos del líder, solo por delante de Alexander Albon (Williams), que no pudo marcar tiempo por problemas en su monoplaza.

La segunda práctica (FP2) estuvo marcada por dos interrupciones con bandera roja, producto de los accidentes del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls). Allí el mejor registro fue para el australiano Oscar Piastri (McLaren), actual líder del campeonato, con un tiempo de 1:30.714. Lo escoltaron el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull). Alonso volvió a destacarse con un cuarto puesto.

Pese a mejorar su tiempo respecto de la primera tanda, Colapinto finalizó otra vez en el puesto 19, a casi dos segundos y medio de Piastri, y solo por delante de Russell, que no pudo girar con neumáticos blandos.

Colapinto afronta su duodécimo Gran Premio de la temporada, en un 2025 que viene siendo adverso, ya que todavía no logró sumar puntos en el campeonato. La competencia en Singapur corresponde a la 18ª fecha del calendario de la Fórmula 1, que lidera Piastri, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris y con Verstappen en tercer lugar.

La actividad en Marina Bay continuará este sábado con la práctica libre 3 a las 6:30 y la clasificación a las 10:00 (hora argentina), donde Colapinto intentará revertir su imagen y acercarse a los puestos de media tabla.