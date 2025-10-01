Argentina goleó a Australia y se metió en los octavos del Mundial Sub-20

La Selección argentina Sub-20 goleó 4 a 1 a Australia y se clasificó a los octavos de final del Mundial de la categoría, en un partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de la ciudad chilena de Valparaíso. Con este resultado, el conjunto nacional dirigido por Diego Placente alcanzó los seis puntos, se mantiene invicto y lidera el Grupo D.

Alejo Sarco, a los 4 minutos del primer tiempo, abrió el marcador tras una revisión del VAR que convalidó su tanto. Luego, Tomás Pérez amplió la ventaja sobre el cierre de la primera parte. En el complemento, Daniel Bennie descontó para Australia, pero en el tramo final Ian Subiabre e inmediatamente Santino Andino sellaron el resultado con dos goles consecutivos.

Con esta victoria, Argentina aseguró su pase a la próxima instancia y jugará ante Italia el sábado a las 20 horas, nuevamente en Valparaíso, para definir la primera posición del grupo. Por su parte, Australia quedó eliminada del certamen tras sumar su segunda derrota.

El delantero Alejo Sarco, autor del primer gol, ya suma tres tantos en el torneo y se consolida como una de las figuras del equipo. El partido mostró a un conjunto argentino dominante, que supo imponer condiciones desde el inicio y selló el triunfo con autoridad.