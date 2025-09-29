La Selección Sub 20 debutó en el Mundial con un trabajado triunfo ante Cuba

La Selección argentina Sub 20 debutó en el Mundial con un valioso triunfo por 3-1 frente a Cuba, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D, disputado en Chile. Pese a jugar con un futbolista menos desde los 12 minutos del primer tiempo, el equipo dirigido por Diego Placente mostró carácter y efectividad para quedarse con los tres puntos.

Los goles de la “Albiceleste” fueron convertidos por Alejo Sarco, autor de un doblete, e Ian Subiabre, quien selló la victoria en el final. Para Cuba, descontó el defensor Karel Pérez en el cierre de la primera etapa.

El marcador se abrió rápidamente: a los 4 minutos, Sarco definió en el área chica tras una buena jugada de Maher Carrizo. Sin embargo, a los 12 minutos, el árbitro expulsó a Santiago Fernández, dejando a la Argentina con diez jugadores durante más de una hora.

Lejos de replegarse, el conjunto argentino logró ampliar la ventaja a los 41 minutos, nuevamente por intermedio de Sarco, que conectó de cabeza un preciso centro de Dylan Gorosito. La reacción cubana llegó sobre el final del primer tiempo, cuando Pérez descontó de cabeza tras un córner mal defendido.

En la segunda mitad, el equipo nacional ajustó su defensa y controló el juego, sin sufrir mayores sobresaltos. Finalmente, a los 90 minutos, Subiabre aprovechó un rebote en el área y, con un potente remate cruzado, sentenció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, la Argentina lidera el Grupo D junto a Italia, que en el otro encuentro de la jornada venció a Australia por 1-0.

La próxima presentación del equipo será el miércoles 1° de octubre, cuando enfrente a Australia desde las 20 (hora argentina).