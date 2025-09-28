Independiente goleó a Vecinal Gálvez y es escolta en la Liga Santafesina

En la continuidad del Torneo Clausura, Independiente ratificó su gran presente en la Primera A de la Liga Santafesina. El Rojo se impuso 3 a 0 como local a Vecinal Gálvez de Sauce Viejo, con goles de Benjamín Aguirre, Marcelo Rolón y Uriel Cocco. Con este resultado, el equipo santotomesino suma 12 puntos en cinco partidos, producto de cuatro victorias, y quedó escolta en la Zona 1, a tres unidades del líder Colón de San Justo.

El conjunto sauceño, dirigido por el santotomesino Vidal Rivero, atraviesa un momento difícil: con apenas dos puntos en cinco fechas, marcha último en la Zona 2 y permanece en zona de descenso en la tabla de promedios.

Por su parte, Academia AC sufrió una dura derrota en condición de visitante: cayó 6 a 1 ante Colón de San Justo, líder de la Zona 1. El único gol del equipo de nuestra ciudad fue convertido por Elián Aquino.

La jornada de la máxima categoría tuvo además el triunfo de Sportivo Guadalupe sobre La Salle (1 a 0), la victoria de Nacional frente a Sanjustino (2 a 0), el empate 2 a 2 entre Pucará y Ateneo, y los tres puntos para Colón de Santa Fe, que superó 1 a 0 a Náutico El Quillá. El lunes completan la fecha Unión y Universidad, en el predio Nery Pumpido.

En la Primera B, Floresta consiguió un gran triunfo como visitante ante Defensores de Alto Verde, al imponerse 3 a 1 en la Zona Campeonato con goles de Exequiel Leoni, Franco Ibarra y Dylan Maidana. En la misma zona, Deportivo Santa Rosa venció a Nuevo Horizonte y se mantiene como único líder con puntaje ideal, seguido por Floresta.

En la Zona Repechaje, Don Salvador logró su primera victoria al derrotar 1 a 0 a Deportivo Agua con gol de Luciano Molina. En el duelo de equipos santotomesinos, Atenas venció 1 a 0 a Los Piratitas con tanto de Maximiliano Laborie. Con este resultado, Atenas suma siete puntos y es escolta de Los Canarios, que continúan con campaña perfecta.

De esta manera, los equipos de nuestra ciudad volvieron a ser protagonistas de la fecha: Independiente se afirma como candidato en la Primera A, mientras que en la Primera B, Floresta, Atenas y Don Salvador sumaron victorias importantes en sus respectivas zonas.