River perdió en el Monumental y se complicó en la Copa Libertadores

River Plate sufrió una derrota en condición de local ante Palmeiras de Brasil, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de Núñez, y terminó con victoria visitante por 2 a 1.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo recibió dos goles en el primer tiempo: a los 6 minutos, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador, y a los 40 minutos Vitor Roque amplió la diferencia. River logró descontar recién en el segundo tiempo, con un gol de Lucas Martínez Quarta a los 43 minutos del complemento.

Con este resultado, el Millonario quedó obligado a ganar por dos goles o más en el partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles desde las 21.30 horas en el estadio Allianz Parque, en San Pablo.

Mientras tanto, River deberá enfocarse en su próximo compromiso local: el sábado a las 21.15 visitará a Atlético Tucumán, por la novena fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo brasileño dirigido por Abel Ferreira se llevó un resultado clave de Núñez y sueña con avanzar a las semifinales del certamen continental. También el sábado, Palmeiras enfrentará a Fortaleza como local, desde las 21 horas.