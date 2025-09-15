Madryn y Estudiantes de Río Cuarto ganaron y se afirman en la lucha por la Primera Nacional

Deportivo Madryn venció 1-0 a Alvarado en un encuentro correspondiente a la fecha 31 de la Primera Nacional.

Tras este contundente resultado deportivo, el “Aurinegro “reafirmó su primer lugar en el Grupo A de la segunda categoría del fútbol argentino, con 56 unidades. Además, Atlanta cayó 4-0 frente a San Martín de Tucumán y se quedó en el segundo lugar de la grilla, con 51 puntos.

El único tanto del enfrentamiento llegó de la mano del mediocampista ofensivo Bruno Pérez.

Durante el transcurso del primer tiempo, el conjunto comandado por el director técnico Leandro Gracián desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a las líneas defensivas de "El Torito" marplatense.

A los 35 minutos, Madryn abrió el marcador del estadio Luján Barrientos. Bruno Pérez ejecutó un disparo preciso desde los doce pasos y concretó el 1-0 que definió el encuentro.

En el complemento del duelo, Deportivo Madryn regresó al terreno de juego con una actitud confiada y no pudo repetir la misma intensidad ofensiva que mostró en los primers 45 minutos del partido.

Sin embargo, Alvarado se mostró superado ante las individualidades del equipo de Chubut.

Estudiantes de Río Cuarto venció 1-0 a Club Mitre y se quedó con el segundo puesto del Grupo B de la Primera Nacional.

El gol que definió el triunfo del “León Celeste del Imperio” llegó de la mano del mediocampista Lucas González.

En el primer tiempo del partido, Estudiantes desplegó una sólida estrategia ofensiva que complicó a su contrincante.

En el minuto 34, el “León” abrió el marcador del estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini. Lucas González finalizó una jugada colectiva con un disparo preciso que sorprendió al arquero Joaquin Roberto Ledesma.

En el complemento del encuentro, el conjunto de Río Cuarto regresó al terreno de juego con la misma intensidad, pero no pudo volver a concretar otra conversión para estirar el resultado.

Por otra parte, Nueva Chicago venció 1-0 a Gimnasia de Jujuy, Los Andes derrotó 1-0 a Almagro, Tristan Suárez igualó 2-2 a Colegiales, Ferro Carril Oeste cayó 1-0 con San Miguel, Talleres de Remedios de Escalada venció 2-0 a Colón de Santa Fe, Chacarita Junior perdió 1-0 con Almirante Brown, San Telmo derrotó 3-1 a Central Norte, Deportivo Maipú empató 0-0 frente a All Boys, Güemes venció 1-0 a Racing de Córdoba y Patronato venció 1-0 a Quilmes.