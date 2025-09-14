Milei presentará el Presupuesto 2026 por cadena nacional con foco en el déficit cero

El presidente Javier Milei encabezará este lunes una cadena nacional en la que presentará el proyecto de Presupuesto 2026, con un discurso centrado en el objetivo de déficit fiscal cero. La grabación del mensaje está prevista para las 17 en Casa Rosada y será emitida a las 21, en horario central.

Según fuentes oficiales, será una exposición de unos 20 minutos con fuerte contenido técnico y político. Milei buscará dejar en claro que la política fiscal será el eje rector del próximo año, siguiendo las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que exige un superávit primario del 2,2% y equilibrio financiero total.

El mensaje llega en un momento complejo para el Gobierno, tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y en medio de tensiones con los gobernadores y el Congreso. A diferencia del año pasado, cuando presentó el presupuesto acompañado por su equipo económico en el Parlamento, esta vez Milei optó por no asistir al Congreso. La decisión se da en un contexto de relaciones deterioradas con ambas cámaras por los reiterados vetos presidenciales a leyes ya aprobadas.

En su discurso, el Presidente reafirmará que no habrá expansión del gasto público, ni medidas para inyectar liquidez a corto plazo. Desde el Gobierno anticipan que no se prevén aumentos por encima de la inflación para jubilaciones, asignaciones, universidades ni hospitales.

Durante el fin de semana, el mandatario ajustó los últimos detalles del texto junto a su asesor Santiago Caputo. Desde la Quinta de Olivos aseguraron que se tratará de una “declaración de principios” que busca fijar el marco económico para lo que queda de gestión, y también para lo que vendrá después de las elecciones de octubre.

En paralelo, el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, comenzó a tender puentes con algunas provincias, aunque el oficialismo condiciona los fondos extraordinarios a la alineación política con la Casa Rosada. En el Senado ya hay prevista una sesión para intentar revertir el veto a la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que profundiza el conflicto con gobernadores opositores.

Con la cadena nacional de este lunes, Milei intentará recuperar la iniciativa política, tras semanas de crisis internas y reveses legislativos. También buscará reforzar su mensaje de austeridad, subrayando que “el esfuerzo de la población será recompensado a largo plazo”, como han expresado en los recientes spots de campaña de La Libertad Avanza.