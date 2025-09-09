Trabajos de mejorado pétreo en calle Belgrano, entre Richieri y Laprade

La Municipalidad informó que continúa la ejecución del Plan Intensivo de Mejorado Pétreo, en esta etapa con trabajos sobre la calle Belgrano, entre Richieri y Laprade, en jurisdicción de Villa Luján Este.

El secretario de Obras Públicas, Hernán Palmich, explicó que la metodología aplicada combina tres ejes fundamentales: aporte de suelo y compactación para garantizar una base estable, mantenimiento de cunetas para asegurar el escurrimiento pluvial y agregado pétreo que consolida la calzada.

“Todo el proceso se realiza con cuadrillas especializadas y con la maquinaria recientemente incorporada con recursos municipales. Esto nos permite maximizar la eficiencia y garantizar resultados duraderos”, destacó el funcionario.

Desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones forman parte de una estrategia integral para consolidar una red vial más segura y accesible, con la meta de alcanzar 500 cuadras intervenidas por año, superando ampliamente lo realizado en la última década.