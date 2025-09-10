El Gobierno reactivó el Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán

En el marco de una semana marcada por la reconfiguración política del Gobierno Nacional, el presidente Javier Milei anunció la reactivación del Ministerio del Interior y designó a Lisandro Catalán al frente de esa cartera. La medida se da luego de la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y forma parte de una estrategia para retomar el diálogo con los gobernadores afines.

Hasta ahora, el Ministerio del Interior había sido degradado a Secretaría en junio de 2024, pero el Ejecutivo consideró necesario recuperar el rango ministerial para otorgar mayor peso político a las negociaciones con las provincias. Catalán, abogado tucumano y hombre de extrema confianza de Guillermo Francos, asumirá el liderazgo del área.

La designación se hizo oficial luego de una reunión encabezada por Milei en Casa Rosada, en la que participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. En ese encuentro, el mandatario también anunció la conformación de la Mesa Federal, una nueva instancia de articulación con gobernadores, cuya tarea será reconstruir los vínculos políticos dañados por las tensiones internas de La Libertad Avanza.

Francos compartió el anuncio en sus redes sociales, expresando que, por instrucciones del Presidente, se busca “profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”. La iniciativa apunta a generar condiciones para avanzar en las reformas estructurales que el Gobierno considera imprescindibles.

Lisandro Catalán, de 54 años, tiene una larga trayectoria en el sector público. Nacido en San Miguel de Tucumán y graduado en Derecho, trabajó con Francos en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli. Más recientemente, se desempeñó como vicejefe de Gabinete del Interior y tuvo un rol clave en la transición presidencial, articulando con referentes políticos como Eduardo “Wado” de Pedro.

Su perfil técnico, discreto y con experiencia en negociaciones interjurisdiccionales, fue valorado por el Gobierno para afrontar una etapa que exige mayor capacidad de articulación política con las provincias. De hecho, se espera que Catalán continúe la tarea que ya venía realizando en coordinación con Francos, pero ahora con mayor respaldo institucional y jerarquía política.

La reactivación del Ministerio del Interior se suma a otros movimientos del Ejecutivo en los últimos días: tres reuniones de Gabinete en igual cantidad de jornadas, la creación de tres nuevas mesas de trabajo (Política, Bonaerense y Federal) y una estrategia más activa de cara a la próxima campaña electoral. Según se anunció, el próximo lunes Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.