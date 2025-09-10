Este miércoles se conocerá la inflación de agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este miércoles el dato oficial de inflación correspondiente al mes de agosto, en el marco del calendario habitual de publicaciones.

Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central, la inflación habría sido del 2,1% en agosto. Este dato representa un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto del pronóstico anterior, lo que implicaría un leve repunte en la evolución de precios.

En esa misma línea, los participantes del REM proyectaron una inflación núcleo del 2,0%, lo que marcaría la primera vez en cuatro meses que el IPC mensual supera el 2%. Sin embargo, los analistas esperan que la tendencia vuelva a ser descendente en los próximos meses, con una estimación de 1,5% para febrero de 2026.

Por su parte, consultoras privadas anticipan una variación de precios entre el 1,6% y el 1,8% para agosto. De confirmarse, el dato mostraría un leve freno respecto de julio, cuando la inflación informada por el INDEC fue del 1,9%.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección de Estadística local informó una inflación del 1,6% en agosto, lo que también representa una desaceleración frente al 1,9% de julio. El informe porteño destacó subas en servicios financieros (5,7%), transporte (3%), salud (2,1%) y vivienda (1,9%).

La evolución de los precios a lo largo del año mostró una tendencia oscilante. La inflación fue del 2,2% en enero, 2,4% en febrero, 3,7% en marzo, 2,8% en abril, 1,5% en mayo, 1,6% en junio y 1,9% en julio. Así, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año es del 17,3%, mientras que la interanual —según el último dato disponible— ronda el 39,4%.