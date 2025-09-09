Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro del programa económico"

En medio de la fuerte tensión financiera y apenas minutos después de recibir un explícito respaldo del Fondo Monetario Internacional, el presidente Javier Milei aseguró que no habrá modificaciones en el programa económico. “Tal como señalé el día domingo, no nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, expresó en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La declaración del mandatario buscó reforzar la señal enviada más temprano por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por la vocera del FMI, Julie Kozack, quien destacó el compromiso del Gobierno con el ancla fiscal y el esquema cambiario vigente. El objetivo fue contener la incertidumbre de los mercados, que reaccionaron con suba del dólar y caída de bonos tras la derrota electoral bonaerense.

En su mensaje, Milei enumeró los tres pilares de su gestión que se mantendrán inalterables: el equilibrio fiscal, un mercado monetario ajustado y las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, el Presidente insistió en que el Gobierno continuará con el proceso de desregulación de la economía.

La ratificación del rumbo coincidió con la decisión oficial de avanzar en una mesa política nacional y convocar al diálogo con gobernadores, en un intento por reordenar el frente interno tras el resultado electoral.