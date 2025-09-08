Tras las elecciones, el dólar se disparó y las acciones argentinas se desplomaron en Wall Street

La primera jornada tras las elecciones provinciales en Buenos Aires dejó un escenario de fuerte tensión financiera, con un salto en la cotización del dólar y un derrumbe generalizado en acciones y bonos argentinos, tanto en la plaza local como en Wall Street.

En el mercado cambiario, los bancos privados fijaron la divisa en $1.400 para la compra y $1.460 para la venta, en promedio. Esta cotización ubica al dólar en el techo de la banda cambiaria, el rango en el que el Banco Central está habilitado a intervenir. El movimiento se dio tras la apertura de las operaciones bancarias y en paralelo a una reunión de gabinete convocada para analizar medidas frente a la presión cambiaria.

Al mismo tiempo, el impacto se trasladó al mercado financiero. En Nueva York, los ADRs argentinos sufrieron caídas de dos dígitos: Grupo Galicia perdió 23,59%, Banco Macro 17,57% y YPF 14,87%. También retrocedieron fuerte Transportadora de Gas del Sur (–19,82%), Edenor (–14,87%) y Pampa Energía (–13,51%).

En la Bolsa de Buenos Aires, el S&P Merval cayó 12,76% en la apertura, con descensos pronunciados en Grupo Galicia (–18,48%), Banco Macro (–13,02%) e YPF (–12,54%).

Por el lado de la deuda, los bonos soberanos Globales bajo ley de Nueva York también mostraron pérdidas significativas. El Global 2035 retrocedió 10,30%, mientras que el Global 2046 cayó 9,49%.

Los operadores coinciden en que la reacción de los mercados refleja la incertidumbre política tras el resultado electoral y remarcan que el Gobierno deberá actuar con rapidez para contener la escalada cambiaria y estabilizar las expectativas económicas.