Axel Kicillof: “Ganamos sin estafar a nadie y sin insultar a nadie”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, celebró este domingo por la noche la “victoria aplastante” de Fuerza Patria en las elecciones legislativas bonaerenses. En un discurso desde el búnker de La Plata, rodeado de dirigentes del peronismo y acompañado por la militancia, aseguró que el triunfo se consiguió “sin estafar a nadie y sin utilizar el insulto o el lenguaje de odio”.

Kicillof reivindicó su estrategia de desdoblar los comicios del calendario nacional, una decisión que había generado resistencia interna en el kirchnerismo, y sostuvo que la jornada se desarrolló de manera “transparente y limpia”. También recordó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó de “injustamente condenada”, y afirmó que debería haber estado presente en el escenario.

En su mensaje, el mandatario provincial apuntó contra el Gobierno nacional y reclamó a Javier Milei un cambio de rumbo. “No se puede gobernar más con odio, con maltrato y con insultos”, afirmó, y pidió al presidente que tenga la “valentía” de reunirse con él, en alusión a que conduce el distrito donde vive el 40% de la población del país.

“Las urnas dejaron muy en claro que no se le pueden quitar recursos a las provincias y en particular a la provincia de Buenos Aires. No son del gobernador ni del gobierno, son del pueblo que hoy lo reclamó”, enfatizó.

Kicillof señaló que su gestión seguirá actuando como “escudo” frente a las políticas nacionales, defendiendo a los sectores más afectados. Además, advirtió: “Los que están desestabilizando y desequilibrando la economía no están en este escenario. Están en el Gobierno nacional”.

Finalmente, definió la elección como “fabulosa” y aseguró que con este resultado “queda confirmado que en Argentina hay otro camino posible”, un camino que —dijo— Fuerza Patria empieza a recorrer “con democracia, paz y peronismo”.