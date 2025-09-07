Contundente triunfo del peronismo en provincia de Buenos Aires: superó por 13 puntos a LLA

El peronismo, bajo la marca Fuerza Patria, logró un contundente triunfo en la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas de este domingo. Según datos oficiales actualizados a las 22 horas, con el 88,55% de las mesas escrutadas, la fuerza opositora alcanzaba el 46,98% de los votos (3.479.139 sufragios), frente al 33,85% (2.506.456 votos) de La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei aliado al PRO.

Con esta diferencia de más de 13 puntos, Fuerza Patria consolidó su dominio en seis de las ocho secciones electorales, incluida la primera y la tercera, que concentran casi el 70% del padrón. Allí, la ventaja sobre el oficialismo fue determinante: más de 13 puntos en el norte y oeste del conurbano, y 25 puntos en el sur, bastión histórico del PJ.

El resultado constituye una victoria política clave para Axel Kicillof, que no solo aseguró una Legislatura más favorable para los próximos dos años de gestión, sino que también salió fortalecido tras imponer la estrategia del desdoblamiento electoral. El gobernador se posiciona ahora como uno de los principales referentes nacionales de la oposición, con proyección hacia 2027.

En contrapartida, el oficialismo sufrió una derrota categórica que profundiza las tensiones internas. Aunque La Libertad Avanza retuvo la quinta y la sexta sección electoral, en el resto del distrito quedó relegada. En el búnker libertario de Gonnet se palpó el desconcierto: hubo dudas sobre la aparición pública del presidente Javier Milei y crecieron los cuestionamientos a la estrategia electoral diseñada por dirigentes cercanos a la Casa Rosada.

La derrota bonaerense ya genera repercusiones políticas en el mapa nacional. Gobernadores aliados, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), se distanciaron del Gobierno y reclamaron un cambio de rumbo. En tanto, desde Fuerza Patria, figuras como Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner celebraron el resultado y lo interpretaron como un claro mensaje de la ciudadanía hacia la gestión nacional.

La jornada se desarrolló con participación del 62,49% del padrón, un porcentaje menor al de elecciones anteriores, pero en línea con las expectativas. Por primera vez, la provincia votó elecciones legislativas desdobladas de las nacionales, lo que marcó un hito en la dinámica electoral bonaerense.

El triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires confirma una tendencia que golpea de lleno al oficialismo y abre un nuevo escenario político de cara a los comicios nacionales de octubre.