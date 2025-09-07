Blindada por militantes, Karina Milei evitó responder preguntas del periodismo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó este domingo de la jornada electoral en el distrito bonaerense de Vicente López, donde emitió su voto rodeada de militantes de La Libertad Avanza y evitó responder preguntas de la prensa al retirarse del establecimiento.

La funcionaria nacional y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Durante la espera para ingresar al cuarto oscuro, hizo una breve declaración al canal LN+, en la que se limitó a decir: “Es una jornada importante, la gente tiene que venir a votar”.

Una vez emitido su voto, Karina Milei se retiró por la Avenida del Libertador, escoltada por un grupo de simpatizantes del oficialismo que entonaron cánticos de apoyo, entre ellos el ya habitual “Olé, olé, olé, Jefe, Jefe”. En ningún momento se detuvo a dialogar con los periodistas presentes en el lugar.

El operativo a su alrededor incluyó una discreta pero visible presencia de seguridad y una organización clara por parte de los militantes para contener cualquier intento de contacto directo con los medios.

La participación de Karina Milei en esta jornada electoral se da en un contexto político en el que su figura ha ganado peso dentro del espacio oficialista, aunque mantiene un bajo perfil público y escasa interacción con la prensa.