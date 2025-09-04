Cristina Kirchner llamó a votar y calificó a Milei de “cobarde” y “cara de piedra”

En un mensaje difundido a pocos días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei y pidió a la ciudadanía que participe de los comicios del próximo domingo en apoyo a Fuerza Patria.

La dirigente cuestionó al mandatario por haber cantado en un acto de cierre de campaña la frase “saquen al pingüino del cajón”, en alusión a Néstor Kirchner. “Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser muy cobarde y muy miserable, además, para disfrutar del dolor ajeno”, expresó en un tramo del audio dirigido a la militancia peronista y a la ciudadanía en general.

Cristina también se refirió a las declaraciones de Milei sobre los audios que comprometen a Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, acusándolos de ser “operetas” de la oposición. “Hay que ser muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas. El que relató toda la maniobra fue alguien de su propio entorno, no un opositor”, remarcó, y bautizó al Presidente como “cara de piedra Milei”.

En otro pasaje, la ex mandataria respondió a las afirmaciones del jefe de Estado sobre supuestos intentos de asesinato en su contra: “Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y de algunos compañeros no lo lograron. Sin embargo, nunca hago mención de ello, porque es una experiencia traumática”.

Sobre el final, Cristina Kirchner convocó a la ciudadanía a “poner un freno” al Gobierno en las urnas: “Es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, agravio, maltrato y desatino. Y ese freno es la boleta de Fuerza Patria”.