Milei cerró la campaña en Buenos Aires: “Nos quieren desmoralizar porque estamos empatados”

Javier Milei encabezó este miércoles el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en un acto realizado en el Club Villa Ángela del partido de Moreno. El evento, que se desarrolló en un clima de alta tensión y con un fuerte operativo de seguridad, incluyó fuertes críticas al kirchnerismo, llamados a votar y una enfática defensa de su hermana, Karina Milei, tras las acusaciones por presunta corrupción.

El presidente aseguró que hay un “empate técnico” entre su fuerza política y el peronismo de cara a las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre. Según expresó, ese escenario genera desesperación en el oficialismo provincial: “Están dispuestos a todo para inclinar la balanza a su favor. Operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”, señaló durante su discurso.

La jornada estuvo marcada por incidentes entre militantes de LLA y manifestantes opositores, que derivaron en algunas agresiones, entre ellas un botellazo que recibió un periodista. También hubo pedradas contra el vehículo presidencial al finalizar el acto.

Ante este panorama, Milei advirtió: “Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”. En ese marco, recordó episodios recientes de violencia y cuestionó duramente al kirchnerismo: “En este kirchnerismo inmundo se cargaron a Nisman, se metieron con mi hermana”.

El mandatario también ratificó su postura frente a las denuncias que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Las calificó como “una opereta más” y sostuvo que forman parte de una estrategia para desestabilizar a su espacio político en la recta final hacia los comicios.

Durante el acto, Milei apeló reiteradamente a la participación electoral: “Este domingo andá a votar, por tu familia, por tus amigos y por tus seres queridos. Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben cobrarles impuestos”, expresó, y agregó: “Cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia”.

El cierre contó con la presencia de Karina Milei, gran parte del gabinete nacional y candidatos de las ocho secciones electorales, entre ellos José Luis Espert y Sebastián Pareja. En paralelo, el gobernador Axel Kicillof había criticado la realización del acto en Moreno, al que calificó como parte de una “estrategia de caos y violencia”.

El operativo de seguridad fue inédito para un acto de campaña en el conurbano, con fuerte presencia de fuerzas federales, provinciales y locales, además de vehículos blindados sobre la Ruta 23. La medida buscó prevenir nuevos episodios de violencia como los registrados en días previos en Lomas de Zamora y Corrientes.