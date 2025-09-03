Imputaron a "Dibu" Gómez por homicidio y extorsión

Gerardo "Dibu" Gómez, integrante de la barra brava de Newell's, fue imputado hoy como coautor de un homicidio, ocurrido a fines de 2022, y por extorsión en perjuicio del presidente del club rojinegro, Ignacio Astore.

Gómez, de 39 años, había sido arrestado la semana pasada en la localidad bonaerense de Dock Sud -partido de Avellaneda-, mientras que el juez Fernando Sosa dictó la prisión preventiva que comenzó a cumplir este mismo miércoles en la cárcel de Piñero.

El sujeto, vinculado a la banda que lideraba Nicolás "Pupito" Avalle, finalmente fue imputado por asociación ilícita, homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de personas y una extorsión simple en grado de tentativa en concurso real con daño, que prevé una pena de prisión perpetua.

Gómez realizaba distintas tareas para Avalle, quien dirigía las operaciones desde el penal de Ezeiza, y que operaba en las inmediaciones de Rosario y además se convirtió en una ramificación de la peligrosa banda conocida como Los Monos.

El hombre ahora detenido se encargaba de "marcar" a las víctimas que iban a ser ejecutadas y también era el recaudador de la banda delictiva.

Por otra parte, y con respecto a su participación en el crimen de Miguel Roulet, en diciembre de 2022, Gómez señaló al hombre, quien fue ejecutado por otros dos malvivientes, a pedido de Avalle.

También estuvo vinculado a una extorsión en perjuicio de Astore, titular de Newell's, por orden de Leonardo "Pollo" Vinardi, otro barrabrava que está detenido. De hecho, perpetró maniobras extorsivas tendientes a ocasionar un perjuicio patrimonial" al club del Parque Independencia, también en 2022.

Además, la fiscalía le imputó a Gómez la responsabilidad de haber causado algunos daños en el frente del Hospital Privado de Rosario, donde se hicieron pintadas intimidatorias.