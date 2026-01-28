Cuestionan la legalidad de los radares de la Ruta 11 en Sauce Viejo: "solo tienen fines recaudatorios"

Por Santotomealdía

La concejal de Sauce Viejo Valeria Echeverri presentó una nota formal ante el intendente Mario Papaleo para solicitar explicaciones sobre la instalación y el funcionamiento de los radares de control de velocidad ubicados sobre la Ruta Nacional 11. Según advierte, los mismos no contarían con la habilitación correspondiente de Vialidad Nacional.

En diálogo con Nova al Día, la edil señaló que los dispositivos llevan varios meses en funcionamiento dentro del ejido urbano de la ciudad y ya han generado multas a vecinos y visitantes. En ese marco, explicó que ya realizó las consultas pertinentes ante el Distrito 7 de Vialidad Nacional, desde donde le informaron que los tres radares instalados en el tramo de la Ruta 11 que atraviesa Sauce Viejo no están habilitados ni cuentan con un período de autorización en trámite.

“Al tratarse de una ruta nacional, la habilitación debe otorgarla Vialidad Nacional. La respuesta que recibí fue clara: no existe autorización expresa ni habilitación formal para estos radares”, afirmó Echeverri, quien calificó la situación como una irregularidad y remarcó que cada organismo debe actuar dentro del marco legal que le corresponde.

En una nota dirigida al Ejecutivo municipal, fechada el 16 de enero, la concejal expresó su “profunda preocupación” por el uso de los radares sin autorización y advirtió que esta situación podría comprometer la legalidad de las infracciones labradas y exponer al municipio a eventuales reclamos administrativos o judiciales.

Consultada al respecto, Echeverri sostuvo que la colocación de los dispositivos responde a un fin “netamente recaudatorio” y que no soluciona los problemas estructurales de tránsito que atraviesa la ciudad. “Sauce Viejo está desarrollada a la vera de la Ruta 11. Necesitamos colectoras, rotondas e ingresos seguros a los barrios. Tres radares no resuelven el problema y terminan perjudicando principalmente al vecino que vive y trabaja acá”, señaló en la entrevista concedida a Nova al Día.

La edil también remarcó el impacto que las multas tienen tanto en los residentes como en quienes visitan la ciudad por motivos turísticos o gastronómicos. “El más perjudicado es el vecino, pero también la gente que elige venir a Sauce Viejo. Son parches que no abordan una política integral de seguridad vial”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que no se opone a medidas de control si estas están debidamente respaldadas. “Si los radares están habilitados y existe un estudio serio que demuestre que previenen accidentes, no tengo objeciones. Pero si no están habilitados y solo se busca recaudar, tengo mucho para decir, porque mi función es estar cerca del vecino y cuidar su bolsillo”, expresó.

Finalmente, Echeverri indicó que se encuentra a la espera de una respuesta formal del intendente y pidió cautela a los vecinos que ya recibieron actas de infracción. “Este es un tema que hay que poner sobre la mesa con datos objetivos. Hoy lo concreto es que no hay habilitación ni pedido de autorización, y eso debe aclararse antes de avanzar”, concluyó.