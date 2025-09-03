Milei: “La estrategia del kirchnerismo es destruir el plan económico o intentar matarme”

El presidente Javier Milei aseguró que la estrategia del kirchnerismo y sus aliados de cara a las próximas elecciones es “destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista que concedió el viernes pasado en la Casa Rosada a Louis Sarkozy, hijo del ex mandatario francés Nicolas Sarkozy, en un encuentro organizado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

Las expresiones se conocieron tras los incidentes registrados en Lomas de Zamora, donde Milei y referentes de La Libertad Avanza fueron agredidos con piedras y otros elementos en el marco de una caravana de campaña. Además, se difundieron horas antes del cierre de campaña previsto en el partido bonaerense de Moreno, cuya realización quedó en duda por advertencias de falta de condiciones de seguridad.

“Si conseguimos muy buenos resultados en las elecciones de provincia de Buenos Aires, podríamos estar poniéndole el último clavo al cajón al kirchnerismo. Eso sería verdaderamente fabuloso, porque implicaría el fin del populismo y el inicio de un nuevo siglo dorado para la Argentina”, señaló Milei durante la entrevista.

En otro pasaje, agregó: “Estamos en un momento bisagra, y el kirchnerismo aplica la estrategia de (Hernán) Cortés, la de quemar las naves: es a todo o nada. Eso implica desde tratar de destruir el programa económico en el Congreso, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme, o inventar mentiras para desprestigiarme”.

El mandatario sostuvo que se trata de los “últimos manotazos de ahogado de un régimen” que, según dijo, podría quedar “herido de muerte” en las elecciones del 7 de septiembre.

El encuentro con Sarkozy se produjo en medio del escándalo por las filtraciones de audios que involucraron al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia. El presidente tomó conocimiento de esas escuchas minutos antes de iniciar la entrevista, que se extendió por cerca de una hora.

Durante el diálogo, también habló sobre “la batalla cultural”, defendió las políticas de austeridad fiscal aplicadas en el país, elogió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y marcó diferencias entre los conceptos de inmigración e “invasión”.

*Con información de NA e Infobae.