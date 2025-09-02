La comisión investigadora del caso Libra citará a Karina Milei y podrá exigir su comparecencia

La comisión investigadora del caso Libra en la Cámara de Diputados tuvo este martes su primera reunión formal, en la que aprobó un reglamento interno que establece la obligatoriedad de las citaciones y la posibilidad de acudir a la Justicia para garantizar la presencia de funcionarios que se resistan a declarar.

En ese marco, la oposición dispuso la citación de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, junto al jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vocero Manuel Adorni. Además, se aprobó el envío de un cuestionario de nueve preguntas al presidente Javier Milei, quien tendrá cinco días para responder por escrito.

El reglamento, impulsado por la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) y aprobado con 14 votos opositores, permite solicitar al juez competente allanamientos, secuestro de documentación y auxilio de la fuerza pública en caso de negativa de los citados. “Se termina el silencio del Gobierno, se termina la oscuridad con el caso Libra. Hay funcionarios que van a tener que venir a dar explicaciones, como Karina Milei”, sostuvo la diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria).

El oficialismo, en cambio, cuestionó la medida. La diputada Silvana Giudici (PRO) advirtió que el reglamento “excede las atribuciones” de la comisión, mientras que el libertario Álvaro Martínez acusó a la oposición de “querer violar la división de poderes”. Pese a esas objeciones, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), ratificó la validez de la votación.

El reglamento aprobado recuerda antecedentes de comisiones parlamentarias de investigación, como la de Juicio Político a la Corte Suprema en 2023 o la comisión sobre la estatización de la Ítalo en 1984, que habilitaron instancias similares de citación y producción de pruebas.

Además de Karina Milei, Francos y Adorni, la comisión tiene previsto convocar a funcionarios y empresarios vinculados al proyecto Libra, entre ellos Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción), Roberto Silva (CNV), Paul Starc (UIF), Demian Reidel (Consejo de Asesores) y los empresarios Mauricio Novelli y Charles Hoskinson.

El trabajo de la comisión, que se extenderá hasta el 11 de noviembre, apunta a esclarecer las relaciones entre funcionarios del Gobierno y el proyecto Libra, un token digital cuestionado por la oposición.

*Con información de La Nación, TN y La Política Online.