Martes 02 de septiembre de 2025

Deportes — 02.09.2025 —

Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.

La Supercopa Argentina.
La Supercopa Argentina.

Fuente: Noticias Argentinas

En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Centra Córdoba, en busca de un nuevo título.

Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.

Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título en Primera División.

Cuándo se juega Vélez vs Central Córdoba por la Supercopa Argentina 2025

El partido se lleva a cabo este sábado, 6 de septiembre de 2025, desde las 16 horas en el Estadio Gigante de Arroyito, en Rosario.

    • comment DEJE SU COMENTARIO
    info
    IMPORTANTE: Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellas pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algun comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.

    campos obligatorios *

    refresh
    LO MÁS LEÍDO
    arrow_upward