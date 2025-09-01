Nuevo fin de semana largo: el feriado del 12 de octubre se adelanta al viernes 10

Por Santotomealdía

El Gobierno Nacional resolvió trasladar el feriado del 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, al viernes 10 del mismo mes, lo que permitirá conformar un nuevo fin de semana largo de tres días. La medida fue oficializada este lunes a través de la Resolución 139/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La normativa fue firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de las nuevas facultades conferidas mediante el Decreto 614/2025, que autoriza a la Jefatura de Gabinete a disponer el traslado de los feriados nacionales cuando coincidan con días no laborables como sábados o domingos.

Según se detalló en los fundamentos de la resolución, la medida se tomó considerando que "es conveniente trasladar el feriado del día 12 de octubre al viernes 10", con el objetivo de "estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional".

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, sostuvo que los fines de semana largos "generan un movimiento turístico que repercute de manera positiva en toda la cadena de valor del segmento", destacando que contribuyen a desestacionalizar la oferta turística y a dinamizar las economías regionales.

Además, el reciente decreto presidencial aclaró un aspecto hasta ahora no definido en la Ley Nº 27.399, que regula el régimen de feriados. La normativa vigente no contemplaba explícitamente qué hacer cuando un feriado trasladable caía sábado o domingo, por lo que el Gobierno resolvió que estos feriados podrán correrse al viernes anterior o al lunes siguiente, según determine la autoridad correspondiente.

Con esta decisión, el calendario 2025 suma un nuevo fin de semana largo entre el viernes 10 y el domingo 12 de octubre, que se suma a otras fechas ya confirmadas: