Los mercados financieros argentinos cerraron este jueves con fuertes pérdidas, en una jornada marcada por la caída de las acciones y los bonos, mientras que el riesgo país trepó 81 unidades hasta alcanzar los 931 puntos básicos. Al mismo tiempo, el dólar mayorista registró un nuevo récord nominal y llegó a los $1.565.

El índice MSCI Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió un 2%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron bajas de hasta el 10,4%. Por su parte, los bonos soberanos en dólares perdieron alrededor del 3% en promedio, con caídas que alcanzaron el 4% en algunos títulos.

Entre las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, Banco Supervielle encabezó las pérdidas con una caída del 10,4%, seguido por Bioceres, que retrocedió un 9%. También registraron importantes bajas Grupo Galicia (-6,2%), YPF (-5,1%) y Mercado Libre (-4,8%), mientras que Vista Energy cedió un 3,3%.

La tendencia negativa también se reflejó en los principales indicadores de Wall Street. El Dow Jones cayó un 2,2% y el Nasdaq retrocedió un 2,3%, en una jornada de pérdidas generalizadas en los mercados bursátiles.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista aumentó $5,50, equivalente a un 0,4%, y alcanzó un máximo nominal de $1.565. La suba se produjo en un escenario de creciente demanda de cobertura en moneda extranjera, ante las expectativas económicas y políticas de cara a 2027.

Uno de los factores que genera incertidumbre es el calendario de vencimientos de deuda que deberá afrontar el Gobierno nacional. Hasta finales de 2027, la administración de Javier Milei enfrenta compromisos por más de 25.000 millones de dólares, en un contexto atravesado por las próximas elecciones presidenciales.

Frente a este panorama, el Presidente aseguró que los compromisos financieros están garantizados. "El 'roleo' (renovación) está asegurado, los pagos de deuda hasta el 2027 están asegurados", afirmó durante una entrevista televisiva, en la que también descartó una eventual devaluación.

La jornada dejó así un nuevo deterioro en las cotizaciones de los activos argentinos, con el riesgo país nuevamente por encima de los 900 puntos y el dólar mayorista en su nivel nominal más alto.