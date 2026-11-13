La Fiscalía de Paraguay amplió los cargos contra Santiago Peña y lo señaló como jefe de una asociación criminal

La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra el expresidente Santiago Peña en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank y sumó el presunto delito de asociación criminal a los cargos que ya pesaban sobre el exmandatario. La acusación también alcanza a exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), mientras que otros tres exdirectivos del organismo fueron imputados y detenidos este viernes.

La ampliación de la investigación comprende al expresidente del BCP, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola. Ambos ya estaban procesados por otros hechos vinculados con la causa.

En paralelo, el Ministerio Público presentó imputaciones contra los exintegrantes del directorio del Banco Central Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron detenidos durante la mañana. Los procedimientos incluyeron allanamientos en sus domicilios, donde se incautaron tres certificados de depósitos de ahorro (CDA) de Ueno Bank, además de dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes.

La hipótesis de una estructura dentro del Estado

En el escrito presentado por la Fiscalía se sostiene que los involucrados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal, que habría buscado poner al sistema financiero y a los organismos de control al servicio de los intereses del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank.

Según la acusación, Peña habría ubicado en puestos estratégicos del Banco Central a personas de su confianza o con antecedentes de vínculos corporativos con el grupo empresarial. Entre ellas, menciona a Carvallo, quien había sido presidente de Financiera Ueno, y a Insfrán, al frente de la Superintendencia de Bancos. También señala a Caballero, Mora y González, quienes integraban el directorio del organismo regulador.

La Fiscalía atribuye al exmandatario el rol de "jefe de la estructura" y sostiene que habría utilizado su posición en la Presidencia para favorecer al grupo empresario. En ese sentido, el documento menciona supuestas reuniones periódicas y clandestinas en Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, con Miguel Vázquez, titular de Ueno Bank.

Además, los investigadores sostienen que Peña habría impartido directivas para evitar intervenciones sobre la entidad financiera y habría desalentado públicamente las advertencias sobre su situación económica.

La nueva imputación se suma a los cargos que ya habían sido atribuidos al expresidente: lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. De acuerdo con la información suministrada, Peña cumple prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencial, mientras avanza la investigación.