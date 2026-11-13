"Ante el ajuste nacional, el Socialismo en Santa Fe reafirma su músculo territorial al servicio de la gente"

El Partido Socialista (PS) reunió este viernes a cerca de 100 intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores de Santa Fe en el marco de su tradicional Foro de Autoridades Locales, espacio que renovó su propia composición y sentó un mensaje de cara al 2027. El intendente de Alvear, Carlos Pighin, quedó al frente de la Mesa de Coordinación.

El encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Rosario, contó, entre otros, con la presencia del diputado provincial y secretario general del PS Santa Fe, Joaquín Blanco; la diputada provincial y secretaria adjunta del PS, Varinia Drisun; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; la presidenta del PS a nivel nacional, Mónica Fein; el exgobernador y diputado provincial, Antonio Bonfatti; el senador por La Capital, Julio “Paco” Garibaldi; el diputado nacional Pablo Farías; también los legisladores provinciales Lionella Cattalini, Gisel Mahmud y Mariano Cuvertino. Asimismo, participaron el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, y la ministra de Cultura, Susana Rueda; junto a los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci; de Pueblo Esther, Martín Gherardi; de San José de la Esquina, Ezequiel Ruani; de Las Toscas, Iván Sánchez; y de Recreo, Omar Colombo; y presidentes comunales, funcionarios provinciales, municipales, concejales y autoridades de distintas localidades.

La actividad comenzó con palabras de bienvenida de Fein y Bonfatti junto con la presentación de un informe sobre la situación económica del país y la provincia, además de un análisis del proyecto de Ley de Presupuesto provincial a cargo del secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, Pablo Gorban.

Posteriormente, el diputado provincial y secretario general del PS Santa Fe, Joaquín Blanco, tomó la palabra y aseguró que: “Estamos convencidos que el PS va a hacer una elección extraordinaria en 2027. Cuando trabajamos juntos desde el partido, desde la Legislatura, desde la gestión y desde el territorio, todos salimos fortalecidos y cuando lo hacemos alineados ganamos más espacios para transformar positivamente la realidad de los vecinos”,

“En este contexto se necesitan compañeras y compañeros que expresen en lo local y en lo provincial los valores de la igualdad, de la solidaridad, de la eficiencia y de una forma de construir lo público, basados en la planificación con honestidad”, indicó.

Conjuntamente, Blanco destacó que “cuando termine esta aventura y experimento social con tanta fragmentación y dolor, que va a ser el experimento libertario, el PS va a poder exhibir coherencia, que nunca coqueteó, que nunca especuló y que nunca quiso compartir espacio con un sector político que está destruyendo al empleo y a la sociedad argentina”. “Con los valores del futuro, con la coherencia del presente y con los genios que nos trajeron hasta acá, vamos para adelante con más socialismo en el 2027”, cerró.

En sintonía, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, reafirmó que “en 2027 el socialismo no tiene que moverse ni un ápice de lo que son los valores y la trayectoria que tiene, aunque algún viento pueda correr para otro lado”. En la misma línea, remarcó que “el PS tiene 130 años de convicciones, que hay que valorizar y honrar día a día”.

“Lo nuestro es el socialismo de cercanía, es la humanidad, es que te importe el otro, trabajar seriamente y en equipo. Mucha gente nos está mirando desde afuera, porque que acá hay una propuesta que abraza a la gente. Tenemos todo por delante y la manera de construirlo me parece significativa porque va a ser en unidad, jamás viendo a un compañero como un adversario”, destacó García.

A su turno, el nuevo titular del Foro de Autoridades Locales e intendente de Alvear, Carlos Pighin, puso el acento en lo que el socialismo puede aportar en 2027 a la sociedad: “Tenemos una historia con grandes convicciones. Gobernar con sensibilidad, honestidad, capacidad y con una idea clara hacia donde ir. Cuidar el interés público, modernizar el estado, estar cerca de la gente, impulsar el crecimiento y fortalecer la comunidad, son responsabilidades que deben avanzar juntas para que el país y Santa Fe puedan estar mejor”.

“Es el momento de los intendentes, de los equipos y de la construcción colectiva para conseguir las respuestas que necesita la ciudadanía. El trabajo de este Foro debe contribuir a que nuestras ciudades y pueblos crezcan y amplíen sus oportunidades, para construir un futuro en el cada vecino tenga su lugar”, concluyó Pighin.

En tanto, la secretaria adjunta del PS y diputada provincial, Varinia Drisun, afirmó que “es el momento para potenciar y reivindicar, más que nunca, los valores socialistas, que se ven todos los días más cercanos a la gente y lleven las mejores propuestas para resolver los problemas cotidianos”.

“Tenemos que tener cada vez más claridad hacia donde vamos, y esa claridad está en los valores, en seguir generando espacios de consenso, en tener las mejores propuestas y los mejores referentes de esas propuestas para vencer en cada uno de los territorios”, enfatizó.

Para finalizar, el senador por La Capital, Paco Garibaldi, valorizó los 130 años del socialismo y expresó que “cuando el partido se fundó había muchas cuestiones en ese momento que no existían o que eran reclamos, reivindicaciones que actualmente son derechos consagrados en Argentina, y que llevan la tinta y la esencia del Partido Socialista”. De la misma forma, trazó un paralelo con la realidad actual y destacó que “en 2027 hay que trabajar codo a codo, porque el PS es un partido con demasiados desafíos por delante como para andar perdiendo el tiempo en internismos”.

“Si lo pensamos en grande todos juntos, vamos a poder estar en el lugar en el que creemos que tenemos que estar y en el que queremos estar. Y si no, puede haber salvación para algunos, pero no un desafío de construcción de transformación para adelante. Somos un partido frentista, pero no entreguistas, defenderemos nuestros valores e iremos al frente con lo mejor que tenemos”, cerró Garibaldi.