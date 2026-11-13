Atacaron a piedrazos un colectivo en el ingreso al Puente Carretero y dos choferes resultaron heridos

Por Santotomealdía

Un colectivo de larga distancia de la empresa Zenit fue atacado a piedrazos durante la madrugada de este viernes, cuando circulaba por la zona de acceso al Puente Carretero, en dirección a Santo Tomé. El impacto de uno de los proyectiles destrozó parte del parabrisas y provocó lesiones a los dos choferes, que quedaron alcanzados por los fragmentos de vidrio.

El episodio ocurrió pasadas la 1.10, cuando la unidad se dirigía hacia Retiro. Según relató uno de los conductores, a la vera de la ruta observaron a un hombre que levantó un objeto del suelo y lo arrojó contra el vehículo. El piedrazo impactó de lleno en el parabrisas y, tras el golpe, el agresor escapó corriendo.

"Vi que alzó algo del piso y sentí como que pegó un ganchazo. Yo cerré los ojos y se escuchó la explosión. Miro por el retrovisor y el tipo salió corriendo", contó el chofer en declaraciones a Sol Play 91.5.

Después del ataque, el conductor avanzó unos metros hasta encontrarse con un móvil policial, al que le informó lo sucedido. Los efectivos les indicaron que continuaran hasta un lugar seguro para tomarles los datos y formalizar la denuncia.

Mientras realizaban ese procedimiento, los choferes comenzaron a sentir las molestias provocadas por las astillas del parabrisas, que habían quedado tanto en sus prendas como sobre sus cuerpos. Ambos resultaron afectados y debieron recibir asistencia.

El conductor también contó que una ambulancia que circulaba por la zona se detuvo para consultar por el estado de los trabajadores. Según relató, el personal de ese servicio les comentó que también había sido atacado por la misma persona y que la Policía había logrado aprehender al sospechoso.

La empresa debió enviar otra unidad para que los pasajeros pudieran continuar el viaje hacia Retiro, ya que el colectivo atacado no estaba en condiciones de seguir circulando. Los dos choferes, en tanto, fueron relevados de sus tareas para recibir atención médica.

Al recordar lo ocurrido, el trabajador señaló que no se trató de un intento de robo para obligar al colectivo a detenerse, sino de una agresión repentina. Además, mencionó que ya había atravesado situaciones similares durante su trabajo en la zona de Circunvalación. "Lamentablemente, Circunvalación es tierra de nadie", expresó.