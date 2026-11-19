La industria argentina del calzado atraviesa una profunda crisis, que según las entidades representativas del sector provocó el cierre de alrededor de 240 fábricas desde fines de 2023 y la pérdida de más de 10 mil puestos de trabajo en los últimos tres años. Frente a esta situación, trabajadores y empresarios se movilizaron este jueves para exigir respuestas al Gobierno nacional.

La protesta fue encabezada por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado, junto con la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y fabricantes autoconvocados de la agrupación Zapateros Unidos. Los manifestantes se concentraron frente al ex Ministerio de Industria y entregaron un petitorio a la administración de Javier Milei, en el que reclamaron medidas ante la caída del consumo, el avance de las importaciones y la falta de políticas de protección a la producción nacional.

La movilización contó con el acompañamiento de dirigentes sindicales, empresarios y representantes políticos, entre ellos el secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, y el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

"Acompañé la Marcha del Calzado junto a trabajadores y empresarios del sector, unidos en la defensa de la producción nacional y las fuentes de trabajo, frente a una crisis agravada por la avalancha de importaciones y la falta de políticas que protejan a nuestra industria", expresó Schmid a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, Horacio Moschetto, advirtió sobre el impacto que está teniendo la situación económica en la actividad. "Si a la caída de las ventas y el consumo le sumamos el ingreso de las importaciones y el contrabando, se hace un combo para que en tres años ya se hayan perdido más de 10 mil puestos de trabajo", sostuvo en declaraciones radiales.

Según los relevamientos difundidos por las entidades del sector, alrededor de 240 establecimientos fabriles cerraron sus puertas desde fines de 2023, en un escenario marcado por el desplome de la demanda interna y el creciente ingreso de productos importados.

Desde la industria advierten que esta combinación de factores compromete la continuidad de numerosos talleres y plantas fabriles, mientras trabajadores y empresarios reclaman al Gobierno nacional medidas que permitan preservar la producción argentina y evitar una mayor pérdida de fuentes laborales.