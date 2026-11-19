Boca Juniors ya se encuentra en Barranquilla, Colombia, donde comenzará a preparar los últimos detalles para disputar la final de la Copa Sudamericana. La delegación xeneize llegó a la ciudad y fue recibida por una multitud de hinchas que se acercaron al hotel de concentración para acompañar al equipo en la previa de la definición.

Con banderas, camisetas y cánticos, cientos de simpatizantes le dieron la bienvenida al plantel. Entre los presentes también hubo aficionados colombianos que se sumaron al recibimiento y aprovecharon la llegada de los futbolistas para expresarles su apoyo.

La delegación estuvo encabezada por el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena. Durante los próximos días, el cuerpo técnico buscará completar la preparación y ajustar los últimos detalles, además de trabajar en la adaptación a las condiciones climáticas de Barranquilla.

En cuanto al equipo, Arruabarrena todavía mantiene una incógnita en el frente de ataque. Sebastián Villa y Miguel Merentiel serían titulares, mientras que Alan Velasco y Tomás Aranda disputan el lugar restante en la ofensiva.

El probable once de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Tomás Aranda.

La final se jugará este sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El árbitro designado para el encuentro será el uruguayo Andrés Matonte.

Boca irá en busca de su tercera Copa Sudamericana, después de las conquistas de 2004 y 2005. Con el plantel ya instalado en Colombia y el acompañamiento de sus hinchas, el Xeneize comenzó la cuenta regresiva para una definición que puede sumar otro título internacional a su historia.