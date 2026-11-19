La depreciación del real brasileño empieza a generar preocupación en la economía argentina por sus posibles consecuencias sobre el turismo, la producción y el comercio exterior. Un Brasil más barato para los argentinos y una menor capacidad de compra de los consumidores brasileños configuran un escenario desfavorable para distintos sectores locales, especialmente aquellos que dependen del intercambio con el principal socio comercial del país.

El impacto ya se refleja en el tipo de cambio real bilateral, un indicador que permite comparar los precios de bienes y servicios entre ambas economías. Este miércoles, la relación entre el peso argentino y el real alcanzó su nivel más bajo desde el 13 de abril de 2025, lo que significa que Brasil se volvió relativamente más barato que Argentina.

La tendencia se profundizó a partir del 26 de octubre, un día después de la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro en el balotaje. En el mercado brasileño, la depreciación de la moneda está vinculada, entre otros factores, a las dudas de los inversores sobre la política fiscal que aplicará el presidente en su nuevo mandato.

A ese escenario se suma el contexto internacional: las persistentes presiones inflacionarias y las expectativas de una suba de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos favorecen la búsqueda de activos considerados más seguros y reducen el atractivo de los mercados emergentes.

Turismo: Brasil, cada vez más barato para los argentinos

Uno de los efectos más inmediatos de la pérdida de valor del real se observa en el turismo. Con una moneda brasileña más débil, los precios de alojamientos, gastronomía y otros servicios del país vecino resultan más accesibles para quienes viajan desde Argentina. Al mismo tiempo, los destinos turísticos locales pierden competitividad frente a esa alternativa.

Un estudio de la consultora Analytica señaló que hay que remontarse a los últimos años de la convertibilidad para encontrar un Brasil tan barato para los turistas argentinos. La entidad aclaró que otras mediciones del tipo de cambio bilateral muestran valores inferiores en distintos períodos, pero que durante la vigencia del cepo cambiario el dólar utilizado para viajar no era el oficial, sino uno de referencia del mercado paralelo.

Federico Kisza, economista de Analytica, estimó que Brasil está un 11,4% más barato que durante enero y febrero de 2025 y un 17% por debajo de los valores de enero y febrero de este año.

El director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO), Andrés Asiain, también advirtió sobre las consecuencias de esta tendencia. Según su análisis, el efecto sobre el turismo puede combinar dos factores: una mayor cantidad de argentinos que elijan vacacionar en el exterior por la diferencia de precios y el deterioro del consumo interno, que limita la posibilidad de afrontar viajes.

En ese marco, desde el CESO proyectan que el déficit de la balanza turística bilateral podría pasar de unos US$3.100 millones en el verano de 2026 a entre US$3.200 y US$3.300 millones en la temporada de 2027.

Exportaciones: las economías regionales, entre los sectores más expuestos

La otra preocupación está vinculada con la actividad productiva. Cuando el real pierde valor, los productos argentinos se encarecen para los compradores brasileños, lo que puede dificultar las ventas y reducir la competitividad de las empresas locales.

Un informe de la Fundación Mediterránea, elaborado por Jorge Day, advirtió que Brasil concentra alrededor del 35% de las exportaciones de las economías regionales argentinas, una participación que aumentó durante los últimos años. El peso del mercado brasileño es todavía mayor en algunos rubros industriales, especialmente por el intercambio automotor y los acuerdos comerciales del Mercosur.

El estudio identificó siete productos regionales para los cuales Brasil representa más del 35% de los destinos de exportación. Entre ellos se destacan las aceitunas, con el 75% de los envíos; las papas industrializadas, con el 69%; y el ajo, con el 63%. También aparecen las manzanas (54%), las ciruelas secas (51%), las pasas de uva (49%) y las peras (41%).

Day señaló que la depreciación de la moneda brasileña puede encarecer las mercaderías argentinas en ese mercado. Además, advirtió que un eventual ajuste fiscal en Brasil, acompañado por tasas de interés elevadas, podría afectar todavía más la demanda de productos provenientes de Argentina.

Menor crecimiento brasileño y perspectivas para Argentina

A la pérdida de competitividad por el tipo de cambio se suma otro factor: las perspectivas de una desaceleración de la economía brasileña. El Banco Central de Brasil informó que las proyecciones del mercado para el crecimiento del PBI en 2027 bajaron al 1%, frente al 1,3% que se esperaba antes de la reelección de Lula y al 1,7% previsto a comienzos de año.

Para Kisza, el menor dinamismo de la actividad brasileña puede tener consecuencias importantes para Argentina. El economista sostuvo que, en promedio, el crecimiento de Brasil tiene una incidencia más fuerte sobre las exportaciones argentinas que las variaciones del tipo de cambio.

En la misma línea, Bautista Santamarina, de la consultora Empiria, consideró que la depreciación del real representa una dificultad adicional para los sectores locales con menores niveles de productividad, en particular la industria y la construcción. También advirtió que un menor crecimiento del país vecino puede reducir las compras de productos argentinos.

Sin embargo, el especialista señaló que hay un elemento que podría amortiguar parte del impacto: Argentina diversificó sus destinos de exportación en los últimos años, con un crecimiento de las ventas hacia Estados Unidos y países del sudeste asiático.

Frente a este panorama, Day planteó que las actividades más expuestas al comercio con Brasil necesitan mejorar su competitividad y buscar nuevos mercados. No obstante, advirtió que ese proceso enfrenta obstáculos vinculados con los costos internos, la logística y la productividad.

Brasil seguirá siendo un destino estratégico por su cercanía y por el volumen del intercambio bilateral, pero la combinación de un real más débil y un menor crecimiento económico brasileño representa un riesgo para el turismo y para distintos sectores de la producción argentina.