La Municipalidad de Santo Tomé informó que continúa desarrollando tareas de forestación urbana en distintos sectores de la ciudad y que avanza con el primer Censo de Arbolado Público. Según los datos difundidos por el gobierno local, el relevamiento ya permitió contabilizar aproximadamente 17.500 árboles y completar el trabajo en 14 de las 24 vecinales.

A través de un comunicado, el Municipio detalló que las plantaciones se realizan en veredas, plazas, instituciones educativas y otros espacios públicos, con la intención de ampliar la cobertura arbórea y fortalecer los espacios verdes.

Entre los sectores donde ya se llevaron adelante intervenciones mencionó las calles Almirante Brown, San Martín, Solís y Avellaneda, además de Plaza La Costanera, el Museo Arqueológico y el SAMCo.

En cuanto a los recursos destinados a estas tareas, la Municipalidad indicó que adquirió 350 árboles de distintas especies, entre ellas acer, fresno rojo, jacarandá, falsa caoba, crespón y fumo bravo. También señaló que algunas plantaciones se realizaron con la colaboración de la Asociación Civil Terra, que donó ejemplares.

Por otra parte, el comunicado anticipa la entrega de 125 árboles a vecinos y vecinales. Según explicó el gobierno local, también se está organizando una nueva distribución para las personas que se inscribieron voluntariamente y asumieron el compromiso de plantar y cuidar los ejemplares frente a sus viviendas.

El primer Censo de Arbolado Público

En relación con el relevamiento, la Municipalidad precisó que ya se completó el trabajo en 14 de las 24 vecinales, lo que representa aproximadamente el 58% del total. En términos territoriales, aseguró que se cubrió cerca del 46% de la superficie de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, los equipos técnicos de la Oficina de Arbolado Público se encuentran trabajando actualmente en la Vecinal La Paz. Hasta el momento, el censo contabilizó unos 17.500 ejemplares.

Desde el Municipio señalaron que el relevamiento permitirá conocer la cantidad, ubicación, especies y estado de los árboles existentes. Además, indicaron que la información será utilizada para planificar nuevas forestaciones, identificar sectores prioritarios y establecer criterios técnicos para el mantenimiento y la conservación del arbolado público.