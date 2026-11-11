Los trabajadores municipales tendrán licencias por mudanza y enfermedad leve sin perder el presentismo

Por Santotomealdía



Los trabajadores municipales contarán con nuevas licencias por mudanza y por enfermedades leves, sin perder el presentismo. La medida fue aprobada este martes en el Concejo Municipal y contempla un día al año para cada una de estas situaciones, aunque todavía resta que el Ejecutivo promulgue la ordenanza para que pueda comenzar a aplicarse.

Natalia González, secretaria de Hábitat y Vivienda de ASTEOM, explicó que las nuevas licencias surgieron de una iniciativa impulsada por el sindicato, pero que el texto aprobado redujo la cantidad de días solicitados originalmente. La propuesta gremial contemplaba dos días por mudanza y cinco anuales por enfermedades breves, mientras que la ordenanza finalmente sancionada establece una jornada para cada caso.

En diálogo con Nova al Día, González señaló que ASTEOM viene impulsando distintas iniciativas laborales a través de los bloques del Concejo, procurando alcanzar consensos antes de su presentación. “Si bien no salió como el proyecto original, la verdad que para nosotros es un avance ya el tener esta opción y esta posibilidad”, expresó.

La dirigente reconoció que un solo día anual por enfermedades breves resulta insuficiente, pero destacó que la nueva licencia permitirá justificar determinadas ausencias sin afectar el presentismo. “Nosotros la verdad que consideramos insuficiente, pero al no tenerlo también es un avance”, sostuvo. En ese sentido, señaló que perder ese adicional puede representar unos 120.000 pesos mensuales para un trabajador.

Respecto de los beneficiarios, González indicó que las licencias alcanzarán al personal de planta permanente y a quienes se desempeñan bajo la modalidad de orden de trabajo, un sistema de contratación mensual utilizado por el Municipio. Aclaró, en cambio, que los monotributistas no estarán incluidos. Para las afecciones breves se exigirá un certificado médico que justifique el reposo, mientras que la documentación necesaria para acreditar una mudanza será definida por el Ejecutivo durante la reglamentación.

Finalmente, la representante de ASTEOM recordó que estas licencias se suman a otras propuestas impulsadas por el sindicato, entre ellas una vinculada con la paternidad. También adelantó que continúan trabajando en una iniciativa relacionada con gabinetes y que proyectan presentar otras dos sobre cuestiones habitacionales y hacinamiento familiar. “Para nosotros no deja de ser un avance igualmente en materia de derechos para los compañeros”, afirmó.