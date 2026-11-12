"Ya tengo ganas de alquilar e irme": el hartazgo de un comerciante que sufrió 10 robos en dos semanas

Por Santotomealdía

"Yo ya tengo ganas de alquilar, irme". La frase de Adrián, propietario del comercio La Estrella, dedicado a la venta de repuestos para vehículos pesados, resume el desgaste que atraviesa después de sufrir diez robos en apenas quince días. El establecimiento está ubicado sobre la Ruta Nacional 19, a la altura del kilómetro 2,5, frente a la rotonda del peaje de acceso a la autopista Santa Fe-Rosario, y su dueño asegura que la inseguridad no afecta solamente a su negocio, sino también a otros comercios de la zona.

"Es una incertidumbre total", describió Adrián por Nova al Día, al contar cómo los reiterados ingresos de delincuentes fueron condicionando su actividad. Según relató, los autores de los robos reiteran la modalidad: entran al predio saltando los tapiales y se llevan principalmente baterías, radiadores, cables e instalaciones eléctricas. La situación llegó a tal punto que ya no puede utilizar el patio para guardar vehículos, por temor a que vuelvan a ser desmantelados.

El comerciante sostuvo que otros establecimientos y terrenos de la zona también atravesaron situaciones similares. Mencionó, entre otros casos, el robo del techo de un galpón perteneciente a una concesionaria antes de que comenzara a funcionar y hechos de inseguridad en un corralón cercano. Para Adrián, el problema excede lo que sucede dentro de su propiedad y genera un clima de preocupación que afecta a quienes trabajan en ese sector de la ruta.

"Hay inseguridad general y el problema genera desocupación, genera incertidumbre", afirmó. Incluso explicó que, pese a ser propietario del inmueble, evalúa dejar el lugar porque nunca había atravesado una situación semejante. Si bien recordó que ya había sufrido robos años atrás, señaló que antes ocurrían cuando no estaba presente y que ahora los delincuentes actúan incluso durante la jornada laboral.

Robos incluso durante el horario de trabajo

Uno de los episodios que más lo impactó ocurrió alrededor de las 9.30, con su local en funcionamiento. Adrián estaba trabajando en el patio y se había acercado al taller a buscar un repuesto. Cuando regresó al camión que estaba reparando, encontró que le habían arrancado los cables. Poco después, un vecino le avisó que dos personas habían saltado el tapial.

"Yo estaba hablando con el 911 haciendo la denuncia en vivo y los dos ladrones estaban tirados abajo del camión. Cuando me di vuelta, saltaron el tapial y se fueron", relató. Para el comerciante, la situación resulta cada vez más preocupante porque quienes ingresan parecen conocer el lugar y actuar con rapidez.

Esa misma noche se produjo otro episodio. Después de advertir por dónde entraban, Adrián había retirado unos hierros que los delincuentes utilizaban para trepar y escapar. Sin embargo, alrededor de las 20.30 volvieron a ingresar. Esta vez, según su relato, la llegada del Comando Radioeléctrico permitió que fueran aprehendidos.

El problema, aseguró, no terminó allí. Posteriormente se registraron nuevos ingresos y el propietario sostiene que se trataría de las mismas personas. También manifestó su desconcierto por las respuestas que recibió en distintas instancias policiales luego de los procedimientos: "Ya no sé a quién creerle", expresó.

Los daños y el reclamo por mayores controles

La sucesión de hechos también representa un perjuicio económico importante. Adrián explicó que los delincuentes fueron avanzando sobre distintos componentes de los vehículos: primero las baterías, después los radiadores y ahora también los cables y las instalaciones eléctricas. Incluso contó que en uno de los últimos episodios destrozaron el tapizado de un camión para llevarse unos rieles de aluminio.

Los daños no se limitan al valor de los elementos sustraídos: el comerciante debe reponer las piezas a sus clientes y reparar los vehículos afectados. "Es un montón de plata que tengo que reponer y el trabajo que hago no me alcanza para cubrirle al cliente el daño que le han hecho", explicó.

En cuanto a la prevención, reconoció que la Policía responde cuando es convocada, aunque considera que los patrullajes actuales no alcanzan para evitar los ingresos. Explicó que suele ver móviles circulando por la zona, pero cuestionó que en ocasiones lo hagan con las balizas encendidas, lo que permite advertir su presencia desde lejos.

"No le voy a echar la culpa a la Policía. Yo la veo, los he llamado y han venido, pero hay algo que falla", señaló. También planteó la necesidad de reforzar la vigilancia en los sectores descampados ubicados detrás de los comercios, donde considera que los delincuentes pueden desplazarse sin ser advertidos.

Por último, hizo hincapié en la necesidad de controlar los lugares donde se compran materiales como cobre y aluminio, que suelen ser el objetivo de los robos. A su entender, es necesario supervisar la recepción y comercialización de esos elementos para evitar que quienes los sustraen encuentren dónde venderlos.

Mientras reclama respuestas y mayor presencia preventiva, la posibilidad de dejar el establecimiento sigue presente como una alternativa frente a una situación que, asegura, se volvió cada vez más difícil de sostener.