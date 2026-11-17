En el viaje de regreso a Roma, tras finalizar su gira por Sudamérica, el papa León XIV se refirió a la Argentina y compartió sus impresiones sobre los encuentros que mantuvo con Javier Milei. Durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal, destacó la buena disposición del Presidente para escuchar su mensaje, pidió prestar mayor atención a los sectores más necesitados y llamó a superar la violencia y la polarización política.

Ante las preguntas de periodistas argentinos que acompañaron la visita, el Pontífice recordó también la relación que mantuvieron Milei y su antecesor, Francisco, pese a sus diferencias ideológicas. "Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien", señaló.

Al referirse a sus propias conversaciones con el mandatario argentino, León XIV explicó que su mensaje no busca intervenir en las disputas partidarias, sino poner en el centro la dignidad de las personas y la atención de quienes atraviesan mayores dificultades.

"Yo hablo de la Magnífica Humanidad. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo los más necesitados dentro de la sociedad argentina", expresó. También contó que conversaron sobre la situación económica del país y coincidieron en la importancia de defender el valor de la vida y del ser humano en todas sus etapas.

El Papa valoró, además, la predisposición que encontró en Milei durante sus encuentros en Roma. Según relató, tanto en la recepción como en la despedida hubo una apertura del Presidente para escuchar sus planteos, algo que consideró positivo.

Un llamado a terminar con la violencia y la polarización

Otro de los ejes de sus declaraciones estuvo relacionado con el clima político y social de la Argentina. Sin tomar posición a favor de ningún sector, León XIV cuestionó los discursos de odio y los enfrentamientos que profundizan las divisiones, y planteó la necesidad de recuperar el diálogo y la búsqueda de consensos.

"Podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y esa polarización", sostuvo.

En esa línea, consideró que las diferencias de opinión no deberían convertirse en motivos de enfrentamiento ni impedir el diálogo, incluso dentro de las familias. También expresó su deseo de que su visita haya contribuido a sembrar un mensaje de esperanza y unidad.

"Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento", advirtió. Y agregó que es necesario buscar soluciones pensando siempre en el bien común y en el bienestar de la población.

La situación económica y el futuro de la clase media

Consultado específicamente por la economía argentina, el desempleo, la pobreza y las dificultades que atraviesa la clase media, León XIV convocó tanto a la ciudadanía como a la dirigencia política a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida.

"Tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo", manifestó.

En ese sentido, mencionó la importancia de la cooperación internacional y de impulsar medidas que ayuden a las pequeñas empresas a generar empleo y fortalecer a la clase media. También hizo referencia a la distribución de la riqueza y a la necesidad de evitar que ese sector continúe reduciéndose.

"La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media", planteó.

Las declaraciones se produjeron durante la conferencia de prensa que el Pontífice ofreció a bordo del avión que lo trasladó desde Lima hacia Roma, luego de concluir su recorrido por Sudamérica. Durante el intercambio, que se extendió aproximadamente una hora, también respondió preguntas sobre otros temas y se refirió a su estado de salud.