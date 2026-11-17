La Selección argentina despedirá el año este martes con un amistoso frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará recuperarse de la derrota ante Uruguay y cerrar el 2026 con una victoria, en un encuentro que comenzará a las 20 y será televisado por Telefe y TyC Sports.

El compromiso marcará la última presentación del seleccionado nacional en un año intenso, en el que sobresale la final alcanzada en el Mundial 2026. La intención será dejar atrás la caída por 2-1 frente a Uruguay, el viernes pasado, en un partido en el que Argentina sufrió especialmente las desatenciones del comienzo del segundo tiempo y terminó pagando caro esos errores.

Para este encuentro, Scaloni prepara varias modificaciones en la formación. Entre las principales novedades aparecen los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho y de Gianluca Prestianni y Matías Soulé en el ataque. La principal duda está en el sector izquierdo de la defensa, donde Nicolás Tagliafico y Román Vega se disputan un lugar.

Del otro lado estará Costa Rica, que también buscará mejorar su imagen después de caer por 2-0 frente a Ecuador en su última presentación. El equipo centroamericano tendrá como entrenador a Bryan Ruiz.

Las posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo y Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora y Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.