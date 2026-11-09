León XIV visitó el Cottolengo Don Orione: rezos, vigilia y emoción en Claypole

El papa León XIV visitó este lunes el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, en una jornada atravesada por la emoción, los rezos y el fervor de miles de personas que se acercaron para recibirlo. La llegada del Pontífice movilizó a toda la comunidad y reunió a vecinos, fieles, voluntarios y representantes de distintas instituciones que esperaron durante horas para verlo de cerca.

La expectativa comenzó mucho antes de su arribo. Desde la noche del domingo y durante la madrugada del lunes, personas de distintos puntos de la región se instalaron en los alrededores del establecimiento con reposeras, mantas, bolsas de dormir y equipos de mate. La vigilia se concentró principalmente sobre la avenida Lacaze, donde se dispusieron vallas para organizar la presencia del público.

León XIV partió desde la Nunciatura Apostólica acompañado por su comitiva y bajo un importante operativo de seguridad. A lo largo del recorrido por los municipios de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Almirante Brown, numerosos vecinos salieron a las calles para saludarlo. En las últimas cuadras, el Papa se trasladó al papamóvil y pudo acercarse a los fieles que lo aguardaban en Claypole.

La visita al establecimiento, donde residen alrededor de 400 personas con distintos tipos de discapacidad, estuvo marcada por momentos de profunda emoción. Los presentes siguieron parte de la actividad a través de pantallas distribuidas en distintos sectores, mientras se sucedían los rezos, los aplausos y las muestras de afecto. Las palabras del Pontífice y las historias compartidas durante el encuentro provocaron lágrimas y conmoción entre los asistentes.

"Estuvimos desde ayer ayudando, ubicando a la gente. Hoy a la mañana lo vivimos con toda la emoción. Escuchamos lo que dijo. La verdad que tenerlo así tan cerca es muy conmovedor y nos llena de mucha paz, mucha alegría", contó Norma, una de las voluntarias que colaboró con la organización, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

También llegaron fieles desde distintas localidades para participar del encuentro. "Vinimos a las 3 de la mañana desde la parroquia San Cayetano de Burzaco. Somos de Spegazzini. Lo vimos con mucha emoción. Después lo seguimos por la pantalla, con mucha emoción con cada palabra", relató otra de las asistentes, quien destacó la alegría de los residentes del Cottolengo por recibir al Papa.

Entre quienes presenciaron la visita también estuvo Fabio, que recordó haber vivido las anteriores visitas de Juan Pablo II a la Argentina y consideró que esta experiencia fue diferente.

La jornada también transformó el movimiento habitual de la zona. Comerciantes y vecinos aprovecharon la convocatoria para ofrecer comidas y bebidas, además de productos alusivos a la visita, como banderas del Vaticano, remeras, gorras, pañuelos, rosarios y recuerdos con imágenes del Pontífice.

Tras su paso por Claypole, León XIV continuó con su agenda en la Argentina, con una misa prevista en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.