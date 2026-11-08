Fuerte choque en la ruta 11, a la altura de Sauce Viejo: un motociclista fue hospitalizado

Un motociclista debió ser trasladado al hospital José María Cullen luego de protagonizar un fuerte choque con una camioneta sobre la ruta nacional 11, a la altura de Sauce Viejo. El accidente ocurrió este domingo, cerca de las 8 de la mañana, cuando la motocicleta impactó contra la parte trasera de una camioneta que remolcaba un tráiler para embarcaciones.

El siniestro se produjo en el kilómetro 452, frente al predio del Santa Fe Rugby Club. Como consecuencia de la colisión, el conductor de la motocicleta perdió el control del vehículo y cayó sobre la calzada. La circulación estuvo interrumpida en ambos sentidos mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y las primeras actuaciones policiales, y se normalizó alrededor de las 9:30.

Tras el impacto, el motociclista fue asistido y trasladado al hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, para recibir atención médica. Hasta el momento, no se difundieron precisiones sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar intervino personal policial de la zona, que se encargó de preservar el sector y organizar el tránsito mientras se aguardaba la llegada de los peritos.

También tomó intervención la Policía de Investigaciones (PDI), cuyos especialistas quedaron a cargo de las tareas periciales destinadas a establecer la mecánica del choque y determinar las circunstancias en las que se produjo.