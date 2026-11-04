Canta Santo Tomé tendrá su sexta edición este sábado en el Camping Municipal

La sexta edición de "Canta Santo Tomé" se realizará este sábado 7 de noviembre, a partir de las 20, en el Playón del Camping Municipal, ubicado en Libertad 1035. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita y reunirá a más de 500 niños, docentes y músicos en una presentación colectiva.

El espectáculo es organizado por la Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino", bajo la dirección general de la profesora Evelyn Plaumer, y contará con la participación de alumnos de doce establecimientos educativos de Santo Tomé y la región.

Serán parte de esta edición las escuelas N° 1106 "Gral. José de San Martín", N° 1110 "Simón de Iriondo", N° 1233 "Fidela Valdés Frutos", N° 1259 "Nilce Uviedo", N° 1356 "Monseñor Zazpe", N° 140 "Marcelino Martínez", N° 166 "Ignacio Crespo", N° 49 "Agustín Araya", N° 579 "José Jacinto Berruti", N° 6395 "Sargento Bustamante" y N° 1297 "Presidente Perón", de Sauce Viejo. También participarán alumnos de la propia Escuela Coral Municipal.

La jornada incluirá, además, intervenciones especiales de distintos artistas y colaboradores: Juane Vuotat, en piano; Hugo García, en percusión; Matías Peña, en guitarra; y Luis Martínez, como solista. También formarán parte de la propuesta Candelaria Rivoira, en lenguaje artístico; Julieta Moulo, como profesora; Viviana Galassi, en gestión administrativa; y Micaela Goddio, en dirección artística.

El proyecto "Canta Santo Tomé" se desarrolla durante todo el año a través de talleres y actividades orientadas a fortalecer la formación docente y promover la participación artística de niños y jóvenes de la región. La presentación del sábado será el encuentro colectivo que reúne el trabajo realizado a lo largo de ese proceso.