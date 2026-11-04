Corral pidió aprobar sin más demoras las leyes de seguridad de Pullaro y cuestionó a los abogados penalistas

Por Santotomealdía



El diputado provincial José Corral reclamó que la Cámara de Diputados apruebe este jueves el paquete de reformas de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, cuyo tratamiento fue postergado la semana pasada por diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El legislador sostuvo que el bloque radical está decidido a respaldar las iniciativas y aseguró que “no hay motivo para seguir demorando” su aprobación.

Corral también cuestionó a los abogados penalistas que advierten sobre posibles inconstitucionalidades en algunos artículos y defendió la ampliación de las facultades policiales y penitenciarias. Consultado sobre el riesgo de abusos de poder, respondió: “Si yo tengo que elegir entre la policía y los delincuentes, no tengo ninguna duda de quién elijo”. Sus declaraciones se producen en medio de las diferencias que persisten dentro del oficialismo sobre el alcance de la reforma.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos. El bloque radical de diputados está convencido de la necesidad de darle lo más rápidamente posible estas herramientas, este respaldo al gobernador Maximiliano Pullaro”, afirmó. Recordó que la semana pasada se aprobaron dos leyes vinculadas con la seguridad, aunque señaló que la mayor parte del paquete legislativo sigue pendiente y manifestó su expectativa de que pueda sancionarse en la próxima sesión.

El diputado consideró que la provincia recorrió un camino importante en materia de seguridad desde el inicio de la gestión, especialmente en Rosario, pero reconoció que todavía existen problemas por resolver. “Queda mucho por hacer y no tenemos todavía los índices de violencia de la media nacional”, sostuvo. También mencionó la persistencia de robos y otros delitos, por lo que insistió en la necesidad de otorgar nuevas herramientas al Gobierno.

Uno de los tramos más contundentes de sus declaraciones estuvo dirigido a los abogados penalistas que cuestionan la constitucionalidad de algunos puntos del proyecto. “El grupo de abogados penalistas que visitó la Cámara de Diputados, entre ellos están los que defienden a los narcos. Entonces yo entiendo, son intereses distintos: nosotros cuidamos a la sociedad”, expresó. Corral sostuvo que la Constitución provincial reformada en 2025 incorporó el derecho a la seguridad y afirmó: “Nosotros no miramos los derechos de los delincuentes, miramos los derechos de la gente que hace las cosas bien”.

En esa línea, argumentó que la seguridad es una responsabilidad indelegable del Estado y que resulta indispensable para ejercer otros derechos. “No te podés educar, no podés tener salud, no podés tener trabajo digno si no tenés la posibilidad de transitar libremente y sin miedo por la calle”, señaló. Además, cuestionó a los penalistas por considerar que no contemplan esa parte de la Constitución.

Las diferencias dentro de Unidos

Ante las advertencias sobre posibles abusos policiales, el legislador sostuvo que existe “una mirada un poco prejuiciosa del Ministerio de Seguridad” y explicó que el proyecto no se limita a ampliar las atribuciones de la policía, sino que también contempla herramientas para fiscales, autoridades de seguridad y el Servicio Penitenciario. Entre ellas, mencionó la posibilidad de utilizar recompensas para prevenir delitos, además de su aplicación en investigaciones sobre hechos ya cometidos.

También defendió un régimen de aislamiento más riguroso para determinados presos de alto perfil, con controles y por períodos limitados que podrían renovarse. Según sus declaraciones, de los aproximadamente 9.000 internos que tiene la provincia, menos de diez podrían requerir esas condiciones especiales. “No puede haber un Estado bobo que deje que se mande a matar de adentro de la cárcel y con la excusa de las garantías constitucionales se quede de brazos cruzados”, afirmó.

La discusión legislativa se desarrolla después de que el tratamiento del paquete fuera postergado la semana pasada por falta de acuerdos dentro de Unidos. En aquella oportunidad, la diputada socialista Lionella Cattalini reclamó construir consensos y ampliar el debate hacia el sistema de enjuiciamiento, el lavado de dinero, la trazabilidad de armas y los mecanismos de control policial. Por su parte, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Federico Angelini, había pedido aprobar con urgencia las iniciativas enviadas por el Ejecutivo cinco meses atrás, con el argumento de que “los violentos no esperan”.

Corral insistió en que las diferencias políticas no deberían impedir que Pullaro cuente con las herramientas solicitadas. “Si hay diferencias ideológicas, bueno, que las expresen en otro lugar, pero al gobernador hay que darle las herramientas”, sostuvo, y consideró que debe prevalecer el criterio del mandatario provincial, por ser quien está a cargo de la gestión.

Finalmente, consultado sobre su futuro político de cara a las elecciones de 2027, evitó anticipar una candidatura y ratificó su pertenencia a Unidos. “Somos parte del equipo de Unidos y vamos a acompañar este proceso de revalidar títulos”, afirmó. Recordó que la reforma constitucional habilitó la posibilidad de reelección de Pullaro y concluyó: “En el lugar que nos toque jugar en la cancha, lo haremos con todo gusto”.