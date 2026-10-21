Llega un sábado de música en vivo con Santo Tomé Suena

El próximo sábado 24 de octubre se realizará una nueva edición de Santo Tomé Suena, una propuesta musical que reunirá a bandas, solistas y grupos de danza de la ciudad. La actividad comenzará a las 17 horas en el playón del Camping Municipal, con entrada libre y gratuita.

El evento, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Santo Tomé, tendrá como protagonistas a las bandas Código Inverso, Kasset, Los Sin Lentes y Marti Picallo, que se presentarán en vivo durante la jornada.

La programación también incluirá un segmento acústico con las actuaciones de Tranquilate, Dey Be, Gabriel Zequín, Profe Cristián, Charly Show, Profe Claudio y Ariel Centurión, en una propuesta que abarcará distintos estilos y formatos musicales.

Además, el encuentro sumará intervenciones de Hip Hop Dance a cargo de RVC Crew y Breakids, con presentaciones vinculadas a la danza urbana.

De esta manera, Santo Tomé Suena ofrecerá una tarde de música y entretenimiento con participación de artistas locales. La actividad se desarrollará al aire libre en el Camping Municipal y estará abierta a toda la comunidad, sin costo de ingreso.