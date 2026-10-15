AMSAFE cuestionó al Gobierno: “La inflación acumulada es del 23,6% y los salarios aumentaron un 18%”

Por Santotomealdía



El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, cuestionó la afirmación del Gobierno provincial de que los salarios estatales superaron a la inflación durante el tercer trimestre de 2026. En una entrevista con Radio Nova, el dirigente sostuvo que esa comparación contempla solamente una parte del año y advirtió que, frente a una inflación acumulada del 23,6% hasta septiembre, los aumentos salariales de los docentes activos alcanzaron el 18%.

Alonso también afirmó que los jubilados docentes percibieron incrementos del 16,3% en los primeros nueve meses del año, por debajo de la evolución de los precios, y aseguró que la pérdida del poder adquisitivo supera el 40% desde diciembre de 2023. En ese contexto, reclamó que el Gobierno provincial convoque nuevamente a paritarias para discutir una recomposición salarial.

Las declaraciones del secretario general de AMSAFE se produjeron después de que el Ejecutivo provincial difundiera un comunicado en el que destacó que los aumentos acordados para los trabajadores estatales acumularon un 5,5% entre julio y septiembre, frente a una inflación del 5,3% registrada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) durante ese período.

Alonso cuestionó el criterio utilizado por el Gobierno para presentar esos resultados. “Yo creo que el Gobierno sigue con una estrategia equivocada, que es la de hacerle creer al pueblo santafesino que la política salarial que lleva adelante cubre los índices inflacionarios”, expresó.

Como ejemplo, mencionó que en septiembre la inflación provincial fue del 1,6%, mientras que el incremento salarial establecido para ese mes fue del 1,7%.

“Según el Gobierno de la provincia, se le gana el 0,1% a la inflación. Ahora, ¡qué mentiroso que es ese dato cuando vos ves no una partecita, un fragmento de la película, sino la película entera!”, sostuvo.

La diferencia entre la inflación y los aumentos salariales

Para fundamentar su posición, el dirigente sindical tomó como referencia la evolución de los precios y de los salarios desde comienzos de 2026. “El mismo Instituto Provincial de Estadística y Censos determinó que la inflación acumulada durante el año 2026 es del 23,6%. Los aumentos salariales fueron para los activos del 18%”, señaló.

En el caso de los jubilados, Alonso indicó que los incrementos efectivamente percibidos fueron menores debido al plazo con el que se trasladan las actualizaciones a los haberes previsionales. “Los jubilados que cobran a destiempo, por la ley de jubilaciones, cobraron el 16,3% contra el 23,6% de inflación. En consecuencia, el salario está perdiendo ante la inflación”, afirmó.

De esta manera, AMSAFE contrapone a la comparación trimestral presentada por la Provincia una evaluación más amplia de la evolución salarial. Los porcentajes de aumentos docentes mencionados corresponden a los datos expuestos por Alonso durante la entrevista.

“Los docentes no llegamos a fin de mes”

Más allá de las diferencias estadísticas, el secretario general de AMSAFE planteó que la situación económica de los trabajadores de la educación se refleja en sus dificultades cotidianas para sostener sus gastos. Según expresó, un docente percibe actualmente un salario de $1.115.000, una cifra que comparó con una línea de pobreza que ubicó en $1.600.000.

“¿Por qué en diciembre de 2023 los docentes no estábamos buscando otro trabajo? ¿Por qué en diciembre de 2023 las tarjetas no las teníamos reventadas como las tenemos ahora?”, preguntó.

Alonso sostuvo que muchos docentes buscan ingresos complementarios y describió situaciones que, según señaló, se repiten en establecimientos educativos de la ciudad. “Vos vas a una escuela cualquiera de Santo Tomé y te encontrás en la sala de maestros con cartelitos vendiendo de todo: prepizza, hamburguesa, perfume, cosmético, lo que sea. Y esos cartelitos no es que los ponen los padres; los ponen los docentes porque no llegamos a fin de mes”, manifestó.

El dirigente consideró que estas dificultades no solamente afectan las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también repercuten en su tarea educativa.

Cuestionamientos a la composición del salario

Otro de los puntos planteados por Alonso fue la estructura de las remuneraciones docentes y la incidencia de distintos adicionales. Según explicó, el 34,5% del salario docente está compuesto por plus salariales vinculados, entre otras cuestiones, a la asistencia, la formación y la extensión horaria.

El titular de AMSAFE cuestionó especialmente el efecto que, a su entender, tiene esa composición sobre los haberes jubilatorios. “Un jubilado percibe el 60% de lo que está percibiendo un docente en actividad”, aseguró, y sostuvo que esa diferencia lleva a algunos trabajadores a postergar su retiro aun cuando reúnen las condiciones para jubilarse.

En ese marco, calificó la política salarial provincial como “una política de ajuste” que, según su interpretación, afecta tanto a los docentes activos como a los jubilados.

Reclamo de paritarias y continuidad de las protestas

Consultado sobre los pasos que seguirá AMSAFE, Alonso ratificó que las decisiones gremiales continuarán definiéndose mediante los mecanismos de participación de sus afiliados. Recordó que el sindicato llevó adelante paros, movilizaciones, concentraciones, carpas blancas, clases públicas y petitorios, y anticipó que continuará con distintas acciones para sostener sus reclamos.

“Nosotros no vamos a dar el brazo a torcer. Vamos a seguir defendiendo la escuela pública y vamos a seguir defendiendo nuestros derechos”, expresó.

Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de modificar la política salarial y retomar las negociaciones. “El Gobierno provincial está a tiempo de cambiar esas políticas; para eso, tiene que convocar a paritaria, tiene que mejorar el salario, tiene que empezar a escuchar a los docentes”, reclamó.

Finalmente, el dirigente confirmó que AMSAFE participará este jueves de actividades de protesta en Santa Fe, Rosario y Reconquista, en coincidencia con la jornada de movilización universitaria. Explicó que el gremio también busca incorporar a esas manifestaciones el reclamo por el financiamiento de la educación pública en todos sus niveles.