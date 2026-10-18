Condenaron a un policía y a otro hombre a cuatro años de prisión por un robo con armas de fuego en Costa Azul

Por Santotomealdía



Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión por un robo con armas de fuego cometido en diciembre de 2024 en barrio Costa Azul, en nuestra ciudad. Se trata de Xavier Nahuel Benítez, de 32 años, quien es policía pero no estaba en funciones al momento del delito, y Uriel Leandro Nessi, de 22 años. La sentencia fue dictada este domingo por el juez Leandro Lazzarini, mediante un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe.

El asalto ocurrió el 7 de diciembre de 2024, alrededor de las 6 de la mañana, y fue planificado por cinco personas. Según la investigación de la fiscal María Laura Urquiza, una de las involucradas, Candelaria Magalí Ojeda, aceptó acompañar a un grupo de personas hasta un local bailable de Costa Azul y compartió su ubicación en tiempo real con Lucas Martín Romero para facilitar una emboscada.

Los otros cuatro integrantes del grupo interceptaron a las víctimas, las amenazaron con armas de fuego y les robaron dinero, ropa, relojes, alhajas y el automóvil en el que se trasladaban. Durante el asalto, Ojeda simuló ser una damnificada más. Posteriormente, Ángelo Martino Guanca condujo el vehículo sustraído hasta Santa Fe para procurar la impunidad del grupo.

Benítez y Nessi reconocieron su responsabilidad como coautores de robo calificado, por haber sido cometido en poblado y en banda y mediante el uso de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse. Ambos aceptaron, junto con su defensa, el procedimiento abreviado propuesto por el Ministerio Público de la Acusación.

Por este mismo hecho ya habían sido condenados Romero, a cuatro años de prisión, y Ojeda y Guanca, a tres años cada uno como partícipes secundarios. La fiscal Urquiza destacó que los cinco involucrados recibieron penas de cumplimiento efectivo y señaló que las víctimas del asalto también fueron condenadas recientemente, en otra causa, por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer escruches en Santa Fe y sus alrededores.