La comunidad universitaria volvió a marchar en Santa Fe y exigió más fondos para sostener la educación pública

La comunidad universitaria volvió a movilizarse este jueves en Santa Fe, en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, para exigir al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Estudiantes, docentes, nodocentes y organizaciones participaron de la protesta, que culminó en la explanada del Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se leyó un documento en defensa de la educación pública.

Durante la jornada, autoridades de la UNL y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) advirtieron sobre el deterioro del sistema universitario y cuestionaron los recursos contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027. La rectora de la UNL, Laura Tarabella, sostuvo que, más allá de las dificultades actuales, “lo que nos preocupa es el futuro”, mientras que el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Toffolo, destacó la unidad de las instituciones y el acompañamiento de la sociedad.

Una nueva movilización en defensa de la universidad pública

La protesta en Santa Fe formó parte de una jornada nacional de movilizaciones para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla recursos para el funcionamiento de las instituciones, la actualización de los salarios docentes y nodocentes y las becas estudiantiles. Se trató de la quinta Marcha Federal Universitaria desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en un conflicto que las autoridades académicas consideran todavía sin resolver.

La movilización local concluyó alrededor de las 18 en la explanada del Rectorado de la UNL, donde la rectora Laura Tarabella encabezó la lectura del documento de cierre ante estudiantes, trabajadores universitarios y organizaciones que participaron de la jornada. El texto finalizó con una consigna que sintetizó el sentido de la convocatoria: “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro, la universidad pública argentina no se apaga”.

Tarabella: “Lo que nos preocupa es el futuro”

Durante la movilización, la rectora de la UNL agradeció el acompañamiento de la ciudadanía y volvió a reclamar que el Gobierno nacional implemente la Ley de Financiamiento Universitario. “Hubiésemos deseado no llegar a esta quinta marcha, pero las condiciones y el contexto requieren que sigamos con mucha más fuerza y convicción reclamando por lo que consideramos justo”, expresó Tarabella en declaraciones a AIRE.

La rectora recordó que la norma fue sancionada en octubre de 2025, luego de un veto presidencial y de la insistencia del Congreso con las mayorías especiales necesarias. Sin embargo, señaló que el Poder Ejecutivo todavía no la implementó, pese a las decisiones judiciales vinculadas con su cumplimiento.

En particular, hizo referencia a una medida cautelar relacionada con los artículos 5 y 6 de la ley, que contemplan la actualización de salarios docentes, nodocentes y becas estudiantiles. Según explicó, la Justicia intimó en dos oportunidades al Gobierno nacional para que avance con esas disposiciones.

“En una República, en un Estado de Derecho, lo que resuelve uno de los poderes, en este caso el Legislativo, el Poder Ejecutivo lo debe cumplir”, afirmó.

Tarabella también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, al considerar que no incorpora los recursos establecidos por la ley ni contempla la propuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En ese sentido, remarcó que el financiamiento resulta necesario para sostener las actividades de enseñanza, investigación, extensión y transferencia tecnológica.

“Esto excede al reclamo universitario. Más allá del presente complejo y la situación crítica, lo que nos preocupa es el futuro”, sostuvo.