Tras el fallecimiento de un jugador, la Liga de Veteranos informó sobre sus protocolos de salud y seguridad

La Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos difundió este lunes por la noche un comunicado oficial tras el fallecimiento de Fabián Leonardo Barro, de 50 años, quien sufrió una descompensación mientras participaba de una jornada de fútbol el pasado sábado. La institución expresó su profundo pesar por lo ocurrido, informó sobre los recursos de asistencia sanitaria con los que asegura contar durante sus competencias y pidió acompañar a la familia del jugador.

En el documento, la entidad señaló que sus eventos deportivos cuentan con una ambulancia fija, personal de enfermería —uno por cancha— y una sala de atención. El comunicado también solicita evitar comentarios inapropiados sobre lo sucedido y lleva las firmas del presidente Marcelo Cocco y del secretario general Ariel Cortes.

Barro integraba Casa Club, una de las agrupaciones que participan de la competencia organizada por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos. El sábado por la tarde sufrió una descompensación durante la actividad deportiva y fue trasladado al SAMCo de nuestra ciudad, donde ingresó sin signos vitales alrededor de las 18.30.

El comunicado de la Asociación

En el texto difundido este lunes, la institución expresó a la comunidad deportiva y al público en general su “profundo dolor por el lamentable suceso ocurrido el pasado sábado 17 durante la jornada deportiva”.

Asimismo, la Asociación manifestó que en los eventos que organiza “se cumplen con las regulaciones relacionadas con los protocolos de Salud y seguridad”. En ese marco, detalló que dispone de “Ambulancia fija, Enfermeros (uno por Cancha) y sala”, según la enumeración incluida en el comunicado.

La institución también hizo referencia a versiones que, según indicó, circulan sobre lo sucedido, aunque no precisó su contenido ni brindó detalles sobre la asistencia médica recibida por el futbolista durante la emergencia.

Un pedido de acompañamiento a la familia

En otro tramo del documento, la Asociación instó a comprender “el dolor de la perdida ocurrida y acompañar a la familia en este duro momento”. Finalmente, solicitó reflexionar sobre la situación, evitar comentarios fuera de lugar y “elevar una plegaria por nuestro compañero de fútbol”.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas médicas del fallecimiento de Fabián Barro.