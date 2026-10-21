“Se han ensañado con el barrio”: preocupación en Dos Rutas por los reiterados robos de medidores

Por Santotomealdía



Los robos de medidores de agua continúan afectando a distintos sectores de nuestra ciudad y generan preocupación en barrio Dos Rutas. Según informó la presidenta de la Vecinal, Graciela Mondino, entre el sábado y el domingo fueron sustraídos ocho medidores, mientras que se registraron nuevos casos entre el lunes y la mañana del martes. “Es como que se han ensañado con el barrio. Es impresionante”, expresó.

En declaraciones al programa Cómo seguimos, de Radio Nova 97.5, Mondino advirtió que los delincuentes arrancan los medidores completos y, en muchos casos, rompen las conexiones de agua, lo que provoca pérdidas durante horas, daños en las veredas y viviendas que quedan sin suministro. Además, reclamó que se investigue quiénes compran los dispositivos robados.

La dirigente señaló que los hechos se repiten con gran rapidez y que algunos vecinos cuentan con videos de las sustracciones. También mencionó que, según información recibida por residentes del barrio, durante el fin de semana se habrían robado 29 medidores, aunque no precisó si esa cifra correspondía exclusivamente a Dos Rutas o incluía otros sectores.

“Uno llega a pensar que hay una organización, porque no puede ser. ¿Quién los compra? El tema es quién los compra”, manifestó Mondino, al expresar sus sospechas sobre el destino de los elementos sustraídos, sin que exista información confirmada sobre una organización detrás de los hechos.

Daños en las conexiones y dificultades para los vecinos

La presidenta de la Vecinal remarcó que el principal perjuicio no es solamente la sustracción del medidor, sino las roturas que se producen al arrancarlo. “Ayer acá enfrente de mi casa estuvo perdiendo agua todo el día, porque le quebraron el caño que va dentro de la casa”, relató.

Explicó que algunas reparaciones obligan a romper veredas recientemente construidas y que las familias sin tanque de reserva pueden quedarse sin agua hasta que se restablezca la conexión. Además, los damnificados deben realizar la denuncia y gestionar la reposición del dispositivo.

Mondino aseguró que mantiene contacto con funcionarios municipales y que, según le manifestaron, la cantidad de medidores robados también está generando dificultades en otros barrios. Mientras tanto, algunos vecinos recurren a soluciones provisorias para detener las pérdidas.

“Es realmente un trastorno para el vecino”, resumió la dirigente, quien insistió en la necesidad de investigar tanto a quienes cometen los robos como a quienes podrían estar comprando los medidores.