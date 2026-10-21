Boca lo dio vuelta en el Maracaná y es finalista de la Copa Sudamericana

Boca Juniors dio vuelta la serie ante Vasco da Gama y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras imponerse 3-1 en el estadio Maracaná. Con el triunfo en Río de Janeiro, el Xeneize revirtió el 0-1 de la ida y cerró un marcador global de 3-2 para meterse en la definición del certamen.

Lautaro Di Lollo, Miguel Merentiel y Leandro Paredes marcaron los goles del conjunto argentino, mientras que José Luis Rodríguez convirtió para el equipo brasileño. En la final, Boca espera por el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Desde el comienzo, Boca salió decidido a buscar el resultado que necesitaba. Apenas habían transcurrido tres minutos cuando Di Lollo apareció en el área y conectó de cabeza un córner para establecer el 1-0 y emparejar rápidamente la serie.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena sostuvo un planteo intenso, con mucha presión y disposición para defender mano a mano cuando fue necesario. La apuesta le dio resultado y, a los 33 minutos, llegó el segundo golpe: Miguel Merentiel quedó mano a mano con Léo Jardim y definió para poner el 2-0.

Con la ventaja, Boca se fue al descanso encaminado a completar la remontada, aunque todavía quedaba todo un segundo tiempo por delante.

En la segunda mitad, Vasco comenzó a sentir el desgaste y realizó modificaciones para intentar recuperar protagonismo. Los cambios le permitieron al conjunto brasileño avanzar metros y generar mayor presión sobre el arco visitante.

A 25 minutos del final, José Luis Rodríguez aprovechó una de esas situaciones y marcó el descuento que volvió a poner a Vasco en carrera. El 2-1 obligaba nuevamente a Boca a convertir para evitar que la serie se definiera en favor del local.

En ese contexto, Arruabarrena decidió recurrir a Leandro Paredes, quien había llegado con lo justo al partido después de recuperarse de una lesión. El mediocampista ingresó en lugar de Rodrigo Battaglia y terminó teniendo un papel decisivo.

Cuando faltaban apenas tres minutos para el final, Paredes tomó la pelota a más de 30 metros del arco y sacó un potente remate frontal que terminó en el 3-1. La respuesta del arquero brasileño no fue suficiente y el gol terminó de sentenciar la serie.

Con la clasificación asegurada, Boca tendrá ahora compromisos importantes por el Torneo Clausura antes de la gran definición continental. Este domingo, desde las 17, enfrentará a Independiente por la fecha 14 y el domingo 1 de noviembre recibirá a River Plate en la Bombonera.

La final de la Copa Sudamericana se disputará el 21 de noviembre. El rival del Xeneize se conocerá este miércoles, cuando Atlético Mineiro visite a Montevideo City Torque desde las 19, con el conjunto brasileño en ventaja por 3-0 tras el encuentro de ida.