“Se está poniendo en juego la vida de los vecinos”: el temor en Adelina Centro por las balaceras

Por Santotomealdía



“Lo que se está poniendo en juego es la vida de los vecinos acá”. Con esa preocupación, un vecino de Villa Adelina Centro describió la situación que atraviesan las familias que viven en las inmediaciones de Castelli al 4600, donde este lunes se produjo una nueva balacera. El hombre, que brindó su testimonio bajo reserva de identidad, advirtió que los enfrentamientos armados se repiten y que existe un temor creciente a que una persona ajena a los conflictos resulte herida o pierda la vida.

El vecino relató que el tiroteo de este lunes ocurrió alrededor de las 17.30, cuando había chicos y familias en las calles, y cuestionó la falta de respuestas de las autoridades. “Queremos evitar una muerte. Así de crudo es”, afirmó. Además, sostuvo que la inseguridad está modificando la vida cotidiana del barrio: “Los chicos no pueden jugar a la pelota. No pueden divertirse, recrearse en la plaza porque es un peligro”.

Durante la entrevista, el vecino describió la angustia que generan los episodios de violencia armada en un sector residencial donde viven familias que, según señaló, sienten que han perdido la tranquilidad. “Estos hechos de inseguridad son permanentes. Lo de ayer ocurrió a las 5.30 de la tarde, todo el barrio en la calle, los chicos, los vecinos, y escuchando detonaciones como si fuese fin de año”, expresó.

El hombre consideró que la situación alcanzó un nivel de gravedad que exige respuestas urgentes. “Creo que las autoridades no están tomando dimensión de lo que está sucediendo. Balaceras a cualquier horario, en el medio de la calle y con los riesgos que corren los vecinos”, manifestó.

Su principal preocupación es que los disparos alcancen a personas que no tienen ninguna relación con los enfrentamientos. “Hasta ahora, gracias a Dios, no lamentamos vidas humanas en el barrio. Pero queremos llamar la atención de las autoridades hoy, porque queremos evitar una muerte”, insistió.

En ese sentido, rechazó la idea de que los conflictos armados solo afectan a quienes participan de ellos. “Siempre escuchamos decir ‘que se maten entre ellos’. Pero el tema es que nos van a matar a alguno de nosotros”, advirtió.

“Estamos normalizando los disparos y no puede ser”

Otro aspecto que destacó el entrevistado es la frecuencia con la que los vecinos escuchan detonaciones y el riesgo de que esos episodios comiencen a considerarse parte de la vida cotidiana. “Ya estamos acostumbrados a escuchar un disparo. En el grupo de WhatsApp de la zona dicen: ‘Sí, fue un disparo’, y listo. Lo estamos normalizando y no puede ser”, señaló.

El vecino sostuvo que, entre los dos episodios más recientes, se habrían producido alrededor de 40 disparos. Esa cifra corresponde a su estimación y no a un recuento pericial confirmado. “No queremos llegar a eso. Queremos salir de esa pasividad que tenemos con respecto a los disparos”, agregó.

El testimonio se conoció después de la balacera del lunes en Castelli al 4600, que motivó un importante operativo de Gendarmería Nacional y la Policía de Santa Fe y terminó con siete personas aprehendidas, cuatro hombres y tres mujeres.

El episodio se produjo en la misma cuadra donde, días antes, otro ataque a tiros había dejado un hombre herido e impactos de bala en viviendas. Hasta el momento, no se informó oficialmente que ambos hechos estén vinculados.

El reclamo por las calles que permanecen cerradas

Más allá de la intervención policial, el vecino planteó que la falta de urbanización de determinados sectores del barrio agrava los problemas de seguridad. En particular, cuestionó que las calles Dorrego y Maipú no tengan continuidad en algunos tramos, lo que, según explicó, dificulta la circulación y obliga a utilizar recorridos alternativos para ingresar a la zona.

Como ejemplo, mencionó el operativo del lunes. “Cuando llegaron todos los patrulleros, uno tenía que ir por Richieri y los otros por Chapeaurouge, porque por Dorrego y Maipú no podían pasar”, relató.

El entrevistado sostuvo que existen viviendas construidas sobre sectores destinados a la traza de esas calles y que la situación requiere una solución habitacional y urbana. En ese sentido, aclaró que no reclama simplemente el retiro de las familias que viven allí, sino que se les ofrezca una alternativa. “No digo que los saquen, los reubiquen, porque estos también son casos sociales”, expresó.

También señaló que en Dorrego, entre Pasaje Ferret y Batalla de San Lorenzo, se formó un asentamiento hace aproximadamente seis o siete meses. Según su testimonio, los vecinos realizaron presentaciones ante la Municipalidad para plantear la situación, pero consideran que todavía no recibieron una respuesta efectiva.

Estas afirmaciones forman parte del reclamo vecinal y no implican atribuir a los habitantes de los asentamientos responsabilidad por los hechos de violencia armada.

Un pedido de intervención integral

El vecino insistió en que los operativos policiales, por sí solos, no alcanzan para resolver los problemas que atraviesa el sector. A su entender, se necesita una intervención coordinada de distintas áreas del Estado, tanto para atender los hechos de inseguridad como para avanzar en mejoras urbanas y respuestas sociales.

“Esto tiene que tener al Ministerio de Seguridad, al Gobierno, a la Municipalidad y a Acción Social. Tiene que ser integral”, sostuvo. También reclamó una actuación más efectiva de la Justicia. “Si la Justicia no interviene, y los fiscales y los jueces no toman cartas en el asunto, esto no lo vamos a solucionar”, afirmó.

El vecino expresó su preocupación por la posibilidad de que, una vez concluido el operativo del lunes, la situación vuelva a repetirse. “Ayer lo solucionaron deteniendo a siete personas y lo van a dejar pasar hasta que tengamos otra balacera más”, cuestionó.

Finalmente, explicó por qué decidió hacer público su testimonio, aunque preservando su identidad. “Necesitamos que vengan y que puedan solucionar de una mejor manera todo esto para que podamos vivir tranquilos”, pidió.

Y concluyó con una descripción de cómo se sienten quienes viven en la zona: “Tratamos de vivir mejor, pero de esta manera se está tornando insoportable”.