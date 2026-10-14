Con entrada gratuita y destacados artistas, vuelve el Festival Inmaculada

Por Santotomealdía



La cuarta edición del Festival Inmaculada se realizará el próximo 7 de noviembre, desde las 20:30, en la esquina de Centenario y Avellaneda, con entrada libre y gratuita. La celebración contará con una destacada programación de música folklórica, encabezada por Monchito Merlo, junto a Grupo Waynas, Efraín Colombo, Mónica Perri y Terra Folklore. También habrá una presentación de danzas y servicio de bufet completo.

El evento es organizado por la comunidad de la parroquia Inmaculada Concepción y forma parte de las actividades vinculadas con su mes patronal. En una entrevista con Santotomealdía, el padre José “Pepe” Milessi destacó el crecimiento que tuvo el festival desde su primera edición y explicó que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro abierto a toda la comunidad, además de revalorizar la importancia histórica, cultural y religiosa del templo.

Una propuesta musical para toda la comunidad

La programación de este año tendrá nuevamente a Monchito Merlo, a quien el padre Milessi definió como el padrino del festival por su participación desde los comienzos de la iniciativa. “Siempre Monchito Merlo es como el padrino del festival, porque desde el principio pudimos contactarnos con él, así que siempre se hace presente”, expresó el sacerdote, quien adelantó que el reconocido músico estará entre los primeros artistas en subir al escenario.

La grilla se completará con Efraín Colombo, Mónica Perri, Terra Folklore y Grupo Waynas, además de la participación de un grupo de danzas folklóricas.

Milessi señaló que la organización busca mejorar la propuesta año tras año, pese a las dificultades económicas que implica sostener un espectáculo de estas características con acceso gratuito. “Es un evento que trata de ser gratuito para que toda la gente de la zona, de nuestro pueblo, de nuestra ciudad pueda participar”, sostuvo.

El sacerdote también destacó la convocatoria que tuvieron las tres ediciones anteriores y expresó su expectativa de que el público vuelva a acompañar la celebración.

El festival y el valor histórico del templo

Más allá de la programación artística, el Festival Inmaculada tiene como propósito fortalecer el vínculo de la comunidad con uno de los edificios más representativos de la historia de nuestra ciudad.

El padre Milessi recordó que el templo abrió sus puertas en noviembre de 1894, por lo que este año se cumplen 132 años de su apertura. Las actividades del mes patronal comienzan alrededor del 4 de noviembre y culminan con la celebración de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.

“Cuando nosotros pensamos el festival, era para darle relevancia o que no pierda la relevancia que siempre tuvo este templo como punto de encuentro”, explicó.

En ese sentido, el sacerdote destacó el papel que la parroquia tuvo a lo largo de la historia local, tanto en la vida religiosa como en las actividades sociales y culturales.

También hizo referencia a su valor arquitectónico, al recordar que el edificio fue construido por Juan Bautista Arnaldi, una figura vinculada con la arquitectura religiosa de finales del siglo XIX y principios del XX.

Para Milessi, el festival constituye una oportunidad para acercar a los vecinos al templo y mantener vigente su significado para la comunidad. “Es un lugar para poder encontrarnos. Hoy hacer un evento gratuito es muy difícil, dado que siempre implica costos y tarea”, señaló, al destacar el esfuerzo de quienes participan en la organización.

Continúan las obras de restauración de la parroquia

Durante la entrevista, el padre Pepe también se refirió a los trabajos de recuperación del edificio, que comenzaron hace aproximadamente un año y medio. Según explicó, ya finalizaron las intervenciones en el techo, el campanario y la fachada, mientras que actualmente se están iniciando nuevas tareas en algunos sectores laterales del exterior del templo.

“Es una tarea bastante costosa desde lo económico, pero que la gente verdaderamente colabora por el cariño que le tiene a este templo”, expresó.

La restauración forma parte de un proceso de mantenimiento y recuperación de un edificio que constituye una referencia histórica y arquitectónica para nuestra ciudad.

En ese contexto, la cuarta edición del Festival Inmaculada volverá a reunir música, danza y participación comunitaria en una jornada abierta a todos los vecinos. La cita será el 7 de noviembre, desde las 20:30, en Centenario y Avellaneda, con entrada gratuita y servicio de bufet completo.